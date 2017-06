Cultura

2017-06-21

Cuando la rama cruje

En Rusia, donde se celebra la Copa Confederaciones se violan con frecuencia los derechos humanos. El espíritu de la revolución del 17 que en octubre cumplirá exactamente 100 años, sólo queda en la sangre de los libros. Hoy en Rusia no se respira ese aire de libertad que muchos creyeron sentir en el frío soviético de Moscú, de Kiev, de Bakú, de Odessa y de Leningrado (ahora de nuevo San Petersburgo) durante los veintes, treintas, cuarentas y cincuentas, hasta sesentas, cuando en varios puntos del orbe, ese aire libre corría y llenaba los pulmones de los héroes, en cuyas mentes y corazones estallaban nuevas expresiones del arte. En México, nada menos sentaba su auge una generación formidable de artistas plásticos y literarios. Insignes nombres volaban de aquí para allá, en jubiloso aleteo, como muestra de mis afirmaciones. Nombres que por numerosos no puedo recordar completos, pero qué importa si en los lienzos, las páginas y los muros, en la piedra y en el barro y en todas las superficies posibles, quedan los registros de la huella más importante de esas vidas.

Esa Rusia inspiradora ya se acabó. Hoy sobreviven sus vestigios y sobre de ellos se ha asentado una especie de dictablanda o dictadura perfecta, diría Vargas Llosa. Así, con eufemismo, con cuidado, porque todavía quedan por ahí algunos nostálgicos que se nos pueden ofender. Pero este mundo no se nutre de buenos deseos, sino de crudas realidades. En el trono imperial de Rusia no reina hoy un zar, sino un exmilitar que ha sabido levantar el cuerpo por encima de la masa para perpetuarse en un poder que por linaje parecería merecer un destino más digno y noble, pero el mundo no se nutre de buenos…ah, perdón, eso ya lo dije.

Y ¿por qué el tema? Bueno, el tópico viene a colación porque otro poder esencialmente igual o casi igual de ilegítimo, se ha empeñado endarse unos baños de pureza que parecieran servirle más para aliviarse el dolor de las llagas supurantes que infestan su epidermis, que realmente por mera limpieza. Me refiero a la putrefacta FIFA, institución que ha abrigado durante décadas y más décadas el reinado de directivos que han sido probadamente acusados de una descomunal e inaudita corrupción, recibiendo premios y regalos de gobiernos que anhelan traer el futbol mundial a sus canchas para justificar gordos presupuestos de los que suelen proveerse de severos pellizcones para sus alforjas, amén de los beneficios de los apetitosos negocios que conlleva este ansiado espectáculo en términos de derechos de televisión, publicidad, concesiones, imagen, comercio irrestricto, turismo, hotelería, entretenimiento y cuanta cosa y actividad tiene que ver con estas ocasiones en que la atención de la humanidad más numerosa y ociosa que ha producido la historia se concentra en un solo haz de millones de miradas, y este, sobre un único país.

Y resulta ser que esa FIFA, la más pútrida, sumada a la Rusia menos recordable han organizado un torneo en el que, en algunas de sus canchas, cada vez que un portero está a punto de despejar del pico del área, se escucha un grito moribundo, cada vez más timorato y débil, un grito amordazado, casi un susurro: “¡eeeeeeh….puuuuto!”. El desahogo ocasional de un pueblo guasón que ha pagado con creces el derecho de gritar lo que le pegue la gana en un espacio popular que es de todos y a todos pertenece, ha sido sofocado por la santurronería de un instituto deportivo que infesta de pus cada país y cada ciudad por donde pasa.

El temor de ver cancelados los juegos del Chicharito y de Vela y Guardado nos ha llegado a las venas. Nos ha callado. Pero nada más en el estadio, en ese espacio antes sagrado y hoy infectado por la FIFA y su farsa puritana. No es a nuestros amigos y coterráneos gays a quienes queremos ofender con nuestra expresión. Es una válvula, un suspiro de libertad, que se seguirá oyendo en cada casa y cada cantina de México, para pagarles el silencio a nuestros paisanos del estadio. A ellos, nuestra solidaridad.

