Hombre detenido en Cuautla con arma, no trabaja en Congreso: Betty Alatriste

Minerva Delgado |

2017-06-20

-Rechaza que tenga alguna relación laboral con el Congreso o con ella, como él lo manifestó durante su detención

-Se ha presentado una denuncia penal porque no es el primer caso de credenciales falsas

A través de un comunicado oficial, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Beatriz Vícera Alatriste, rechazó que el hombre detenido en el municipio de Cuautla con una pistola 9mm y 15 cartuchos útiles tenga alguna relación laboral con el Congreso o con ella, como él lo mencionó al momento de su detención.

“La persona en cuestión no tiene ninguna relación institucional, ni laboral con el Congreso del Estado. No es trabajador de la diputada Beatriz Vícera y ésta no tienen ninguna relación con él”, consigna el comunicado.

Incluso, se informa que es falsa la credencial con la que el detenido se ostentó como empleado del Congreso del Estado.

La presidenta de la Mesa Directiva, informó que no es el primer caso de credenciales falsas de supuestos trabajadores del Poder Legislativo, y que por ello se presentó la denuncia de hechos SC01/3037/2017 presentada a través del Director Jurídico, Humberto Serrano Guevara, desde el 31 de marzo del presente año en contra de dos personas que se ostentaban como trabajadores del Congreso con Estado, presentando “charolas” con las supuestas firmas de los diputados Javier Estrada González y Beatriz Vícera Alatriste.

“… el Congreso del Estado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha expedido a favor de persona alguna, documento de nombramiento, designación o categoría de empleado, ni las llamadas charolas”, se consigna en el comunicado.

La representante del Poder Legislativo, hizo un llamado a toda la población a denunciar a cualquier persona que porte una acreditación falsa del Poder Legislativo para proceder en su contra de acuerdo a la ley.

Este comunicado oficial, además está firmado por el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Julio Espín Navarrete, quien además es el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara.