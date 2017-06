Local

Gerardo Suarez |

2017-06-20

-Con “Contigo SI Podemos” tocarán casa por casa para mantener un acercamiento





A través del programa “Contigo SI Podemos” la dirigencia estatal y municipal, así como los representantes populares y militantes del Partido Acción Nacional, saldrán a las calles a tocar casa por casa en las colonias, barrios y poblados de los 33 municipios de Morelos para mantener un acercamiento y conocer la problemática de la sociedad y sus soluciones de cara a las elecciones del 2018.

En conferencia de prensa, el dirigente del PAN, Juan Carlos Martínez Terrazas, refirió: “Nosotros no vamos acompañar alianzas en el estado con gente que ha sido nociva en su actuar público con los morelenses (PRD), y por tanto, demostraremos que estamos unidos y fortalecidos de cara a la sociedad”. Martínez Terrazas, anunció que a partir de hoy iniciarán con el recorrido para caminar en conjunto con los morelenses e impulsar el programa “Contigo SI Podemos”, por ser la premisa de acción nacional desde su fundación en 1939. “Vamos a ir a tocar casa por casa para hacer esa alianza con la gente, por eso vamos a ir a los barrios, a las colonias, con los campesinos y en las comunidades que más lo necesitan y en donde se carece de todo, como el que la gente no tiene agua potable; en lugares donde lamentablemente se mueren los niño por piquetes de alacrán por no tener un centro de salud”, entre otros muchos males y problemas que les aquejan.

Adelantó que van a estar con los más habitantes más necesitados por lo que les pidió a los presentes para que se unan y cierren filas de forma contundente por ser la única expresión interna para que sea el interés de la gente y juntos, con pluralidad y diversidad de las distintas expresiones del partido se logre su unificación y una gran alianza social.

“No más, ya no podemos tener más acuerdos cupulares o de diligencias o de grupos o de élites, hoy la plataforma del partido será una plataforma con rostro social, será una plataforma ciudadana porque precisamente hoy, el estado de Morelos lo que más lamenta es el divorcio constante de la clase política con los ciudadanos, hoy vas a municipios como Amacuzac y ahí te dicen que debes de irte del municipio por que sufren extorsiones los ciudadanos”, precisó.

Indicó que hoy los secuestros en municipios como Yautepec o Cuautla están a la orden del día; el crimen organizado pareciera infiltrarse directamente en cada una de las acciones de los ciudadanos, hoy los ciudadanos tienen miedo de caminar por el día o por las noches por las calles de Morelos.

Asimismo, puntualizó que en Morelos hoy en día no hay inversión en el estado; los jóvenes prefieren irse a otros lugares porque no hay generación de empleo y todas estas interrogantes constantes e incertidumbre ciudadana de verse pelear a los políticos cuando los ladrones y los corruptos están aprovechando esta situación no puede seguir más.