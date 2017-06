Local

2017-06-20

Cuernavaca, Morelos a 19 de junio del 2017



COMUNICADO DE PRENSA



Este lunes el área de Comunicación Social del H Congreso del estado de Morelos, emitió el Boletín de Prensa LIII - 0964 con el título “Sesionan diputados en la Junta Política y de Gobierno”. Este documento refiere que este día “se realizó sesión de la Junta Política y de Gobierno, así como la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos para preparar la próxima sesión ordinaria”.



Al respecto, los diputados del Grupo de los 10 o G10, manifestamos lo siguiente:



- De acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, “la Junta Política y de Gobierno, se integrará por los diputados coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios; los diputados cuyo partido político no integren grupo parlamentario y estén constituidos como fracción parlamentaria, en los términos preceptuados por esta Ley”.



- Para la sesión de la Junta Política y de Gobierno de este día, ninguno de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de Nueva Alianza, de las fracciones del Partido Humanista de Morelos ni del Partido Encuentro Social, fueron convocados a esta reunión, que consideramos de vital importancia porque es donde se acuerdan los trabajos del pleno del H Congreso del Estado de Morelos.



- Al no ser convocados ninguno de los coordinadores parlamentarios del llamado G 10, los acuerdos de la Junta Política y de Gobierno así como la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, carecen de validez, al no estar representados las dos terceras partes de quienes conformamos el Congreso del Estado de Morelos.



- Coincidimos en lo expresado por la presidenta de la Mesa Directiva en el boletín referido sobre “el respetar la Ley Orgánica del Congreso” y que “no se paralicen los trabajos legislativos". Sin embargo, son los propios titulares de la Mesa directiva y de la Junta Política y de Gobierno, quienes no respetan la Ley al no convocar a todos los integrantes de la Junta Política y de Gobierno y provocar la parálisis legislativa.



- Refrendamos nuestra disposición al diálogo y a encontrar una inmediata solución a la problemática que, lamentablemente, vivimos al interior del H Congreso del Estado de Morelos, lo cual comienza con el pago de los salarios a los trabajadores de confianza y transparentar el manejo de los recursos económicos del órgano legislativo.



Atentamente,



Dip Víctor Caballero Solano



Dip Alberto Martínez González



Dip Edith Beltrán Carrillo



Dip Esaú Mondragón Corrales



Dip Jesús Escamilla Casarrubias