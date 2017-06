Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-20

GUADALAJARA, JAL.- Día triunfal de la delegación morelense en los juegos nacionales escolares que se llevan a cabo en esta ciudad, dado en el baloncesto de la rama varonil se derrotó a Aguascalientes 20-19, en el voleibol varonil a Michoacán 26-24 y 25-21, en el balonmano de la femenil, 16-7 a Coahuila, en el balompié, en la femenil 1-0 a Durango y en la varonil 5-3 a Veracruz; en el tae kwan do se calificó a octavos de final en formas, en la rama femenil; en bádminton, Emiliano Carrera dio cuenta de sus rivales, de Tlaxcala 21-11 y 21-10 y ante Chihuahua 21-8 y 21-6, y Héctor Núñez Vélez, llegó a la final en la distancia de los 300 metros planos.





La falta de apoyo de parte de las autoridades del deporte en Morelos, no dañó a los deportistas morelenses, quienes iniciaron a tambor batiente la competencia nacional en la Perla Tapatía, en donde se supo pelear con toda dignidad y con resultados, siendo un hecho histórico tantos triunfos, tantos éxitos en un solo día para los atletas sureños, quienes, en las distintas disciplinas, sin embargo, no se ha ganado nada, sólo se tienen éxitos en el inicio de la competencia, y, aunque sin ellos no se puede aspirar a estar en las finales, lo que realmente cuenta para hacerse de las medallas es ganar las dos partiditas finales, y para ello se está trabajando y se prometen grandes logros en 2017.

El año pasado sólo se conquistaron dos medallas de plata, y el atleta ni siquiera se presentó a la competencia de esta oportunidad, dado que enfermó, lo que fue dado a conocer por Refugio Acevedo Gama, subdirector de educación física en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al ser entrevistado por este medio.

El campeonato continuará hoy, después de que ayer por la tarde se tuvo la ceremonia de inauguración y ya no se tuvo actividad, pero será hoy martes cuando los niños y los jóvenes estén listos para seguir con los triunfos y calificar a las finales, en donde se tendrá la disputa de medallas, y es que, aunque se antoja difícil igualar siquiera lo hecho en el 2015 con una de oro, cinco de plata y una de bronce, para un total de siete, la verdad es que nunca se había iniciado tan bien en esta clase de competencias.