Observador político - Morelos en quiebra…

Gerardo Suarez

2017-06-20

La situación que se vive en Morelos en materia financiera es deprimente, triste por decir lo menos y mientras la mayoría de las instituciones viven una situación de incertidumbre, algunos políticos gastan a manos llenas para tratar de beneficiarse electoralmente para el siguiente proceso electoral. Diputados, integrantes del gabinete del gobierno perredista y delegados federales los que andan desatados haciendo su súper adelantada precampaña.

MORELOS ENDEUDADO.- Un año y meses es lo que le resta de vida a la administración de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y además de sus viajes al extranjero y al interior de la república, lo que habrá de heredarnos a quienes vivimos en Morelos es una deuda enorme que según los especialistas, estará en alrededor de 10 mil millones de pesos a diferencia de los mil 500 millones que le dejó su antecesor el panista Marco Adame Castillo. La deuda tiende a incrementarse por cómo van las cosas en el Congreso del Estado, en la mayoría de los 33 municipios que están literalmente quebrados e incluso, hasta el propio poder Ejecutivo. Sin embargo, la misma historia se refleja en poder Judicial, así como en otras instituciones como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral, entre otras. Nadie tiene dinero.

La deuda que estará heredando Graco Luis ya nos está pegando pero esta se irá agudizando conforme avance el tiempo porque las necesidades cada vez son mayores y los recursos en su mayoría menores año con año. Muchas de las áreas de gobierno viven una crisis severa mientras que el saqueo económico se sigue dando por parte de la familia real, sus amigos y colaboradores como ha sido ya denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales y líderes sociales.

Hoy en día, en el PRD se mantiene un reducido grupo de personajes que están ya bien identificados, sus viajes al extranjero, la vida de millonarios que se dan, sus guardaespaldas que los protegen, los excesos y excentricidades en los que caen casi todos los días mientras que la sociedad no tiene dinero. Hoy, como nunca antes había sucedido en Morelos, las nóminas de los empleados no llegan a tiempo, se retrasan en el mejor de los casos porque en otros ni siquiera les pagan. Y ya no hablemos de las violaciones laborales y las vejaciones de las que son objeto los burócratas quienes son despedidos sin liquidación alguna, sin la entrega de los recursos que les corresponden por Ley y los ejemplos son claros con los poderes Legislativo y Judicial.

Hoy, nuestros representantes populares son los primeros que violentan los derechos de los empleados, que ganan salarios miserables a diferencia de los abultados y ofensivos ingresos que superan los 140 mil pesos por cada uno de los 30 diputados locales. Sí en verdad hoy que viven la crisis financiera y pretenden despedir personal y bajarles su salario, tendrían que predicar con el ejemplo y ellos reducirse sus salario y sus dietas, para poder tener autoridad moral de las repugnantes acciones que están haciendo hoy en día en la lucha del poder por el poder y en una ambición desmedida e inimaginable por el dinero.

DOS ASPIRANTES PARA CUERNAVACA POR EL PAN.- El coqueteo y amor que le ofreció el diputado Carlos Alaniz al PRD y que le llevó a votar todas y cada una de las iniciativas que presentó en el Congreso del Estado el sol azteca, provocó no solo que lo hayan relegado del grupo parlamentario del blanquiazul sino que además siga en proceso de expulsión.

Y es que mientras el diputado Carlos Alaniz le apuesta todo a ser el candidato para la capital en alianza que quieren y anhelan algunos personajes que se dé entre el PAN y PRD –como Graco y Gayosso-, para el dirigente de Acción Nacional en Cuernavaca, Esteban Vázquez Bautista, los únicos dos que tiene registrados son: Beto Mojica, el diputado local y por otro lado, Óscar Cano Mondragón, aunque reconoce que otros más se pueden ir sumando en próximas fechas para poder contender para esta posición que será una de las más reñidas después de la gubernatura.

Incluso, estas dos figuras tanto Beto Mojica como el famoso “Toby”, quiénes van a competir y participar en un proceso muy reñido, tienen con qué dar la pelea a quienes sean los abanderados de los demás partidos políticos e incluso, el líder panista asegura que tiene los tamaños para poder ganar y recuperar la alcaldía de Cuernavaca.

PRI… IMPOSICIÓN.- La llega de Fernando Charlestón a la dirigencia del PRI se da en un momento crítico, donde poco le importó al líder nacional Enrique Ochoa, volver a sacar temas de corrupción como los ocurridos en Veracruz y donde las flechas apuntan con dirección al ahora dirigente tricolor morelense. La andada de críticas y acusaciones en contra de Charlestón se dieron al por mayor a nivel local y nacional, dejando en una situación mucho más incómoda y débil al otrora poderoso Revolucionario Institucional.

Y aunque desde el viejo edificio de Amacuzac y Yucatán, tratan de asegurar que la elección será a través de una candidatura de unidad, lo cierto es que al final será una imposición del CEN o en su defecto, se mantendrá en el cargo y quien palomeará será el mismísimo ex secretario de Hacienda en el gobierno de Veracruz. Los odios, los rencores, las divisiones y lo polarizado en cómo se encuentra el tricolor no da para un acuerdo. Y más, cuando el PRD está financiando a personajes que hoy vuelven a decir que quieren ser gobernador.

