Opinión - El PRI exhibido y bajo severo escrutinio ciudadano

Isaías Cano Morales |

2017-06-20

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recién celebró sus 88 años de existencia bajo nubarrones que refieren una aguda crisis política que cimbra sus propias estructuras como pocas en su larga vida, producto de las erráticas, antipatrióticas y anti populares formas y visión de gobernar del presidente de la República en funciones. Siendo este instituto político por muchos años fuerza hegemónica en el país, adueñado sexenio tras sexenio del máximo mando de gobierno, interrumpida tal permanencia solo por dos mandatos panistas, el desgaste que sufre hoy no tiene parangón, reflejado en anti popularidad creciente, rechazo y condena de mayorías ciudadanas al solo pronunciamiento de sus siglas producto de la pérdida de autoridad moral y ética, siendo solo un motivo de ello, los latrocinios, enriquecimientos, abusos, adicionales a la enorme corrupción e impunidad de gobiernos estatales priístas, los Duarte (de Veracruz y Chihuahua), Yarrington (Tamaulipas) Villanueva (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), José Reyna (Michoacán), Roberto Borge (Quintana Roo) no exentos de presuntas ligas con el crimen organizado. El actuar, la fama y presencia del PRI en la vida política y social del país a lo largo de su existencia, ha ido de la mano de mandatarios, que de acuerdo a sus intereses y manera personal de gobernar fueron autores de episodios represivos y sangrientos, recordados como manchas negras en la historia reciente de nuestro país, como fue la matanza de estudiantes en el 68, (Díaz Ordaz) El Halconazo del 71; la época negra de la guerra sucia de los 70s (Echeverría), La masacre de indígenas en Acteal (Zedillo) y la matanza de campesinos en Aguas Blancas, tales infamias a cargo de gobiernos priístas no se borran en la memoria colectiva de la sociedad mexicana.

Capítulo aparte que ha dañado seriamente la imagen política de credibilidad del tricolor han sido los fraudes electorales, el de 1988 en el que se impuso a Salinas de Gortari; el del 2006, en el que el PRI y el PAN fraguaron el monumental fraude imponiendo como presidente espurio a Felipe Calderón, y el del 2012, que vía compra del voto con tarjetas Monex y Soriana, además de otras violaciones a la legalidad electoral como fue el rebase del gasto de campaña de Peña Nieto, a éste, que con el apoyo mediático de Televisa se le colocó la banda presidencial con resultados catastróficos para el país.

Habrá que puntualizar, que la acentuada debacle actual del priísmo es atribuible en gran medida al presidente Enrique Peña Nieto, que al inicio de su gestión gozó de popularidad y prestigio hasta internacional, sin embargo, al avanzar su sexenio y faltándoles menos de dos años para entregar el mando, su popularidad y aceptación es de apenas 12 por ciento. El mismo Sr. presidente no escapa a duras críticas y señalamientos de ciudadanos de la comisión de actos de corrupción, de abusos de poder, de proteger a poderosas empresas nacionales y extranjeras y de solapar y propiciar el desbarajuste en el funcionamiento de instituciones lo que ha dado como resultado un país donde priva la falta de credibilidad con el asiento de lastres que son las enormes injusticias sociales que trascienden en sus efectos llegados a la ignominia, como es la pobreza y miseria en el campo las ciudades a y con repercusión fuera de nuestras fronteras. Qué decir del clima de violencia y crimen que envuelve al país; del no respeto a los derechos humanos, de sentar sus reales la tortura y el abusos llegando hasta crímenes colectivos a cargo fuerza policiacas y del mismo ejército; las represiones brutales de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, además las más de 63 mil muertes violentas y los 30 mil desaparecidos en este sexenio ilustran la barbarie cometida y la negativa a hacer justicia de gobiernos emanados del PRI, comenzando por el federal.

Lo ocurrido en los estados de Coahuila y de México en materia electoral, donde candidatos del PRI a las gubernaturas se intentan imponer, tras registrarse con pruebas documentales y muestreos gráficos, esto en las elecciones de la vecina entidad, una serie de irregularidades, actos de terrorismo, amenazas, compra del voto, uso de programas de gobierno utilizadas para coaccionar el sufragio, cambio repentino de funcionarios de casillas, relleno de urnas, manipulación de actas, sin más argumento, se intenta la imposición de supuestos vencedores en la justa, ¡ah! y con la aprobación y franca complicidad de órganos electorales como el IEEM, el INE y el TEFPJF, todo esto, contra la percepción casi generalizada en sectores sociales, de que el PRI y Peña Nieto su jefe real, sacando el viejo catálogo de trapacerías acostumbradas, aumentadas y corregidas con estrategias propias de bandas del crimen organizado, (cabezas de cerdo tiradas a las puertas de domicilios y oficinas ligadas a MORENA), intentan un descalabro más, una afrenta más a la casi inexistente democracia.

