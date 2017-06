Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-20

1.- Corachivas lejanos a Morelos

2.- Brizio otra vez

3.- Juegos

4.- Selva

1.- Los Corachivas lejos de la afición, lejos de Morelos, pero Vergara tan cerca de Graco, y sin saberse, a ciencia cierta, qué clase de acuerdos tienen entre manos, porque sería positivo que se supiera, que se diera a conocer el convenio, porque se especula que es un equipo golondrino y que no vino gratis, pero sólo es especulación, lo que se fortalece con el hecho de que no se den a conocer los pormenores, que eviten la palabra, lo que es un signo de los tiempos perregraquistas, dejándose correr la imaginación de todos, y luego la autoridad se molesta porque no es así, pero no es capaz de salir al paso de las especulaciones y mostrar, con documentos, lo que sucederá en esta situación de una escuadra que llega de la noche a la mañana y ante un Jorge Vergara que es comerciante nato, nadie se traga el cuento de que será gratis, y grave sería que por pagar a una escuadra de liga de ascenso, es decir, lo suntuario, no se haga nada por incrementar los empleos. Por ejemplo, no se pagan las cuotas escolares, y que fue compromiso del tabasqueño, que quedó, como muchas cosas, en simple promesa.

a.- Los entrenamientos en Guadalajara y los juegos en el estado de México, como arranque.

b.- Que se va a dar oportunidad a los jóvenes locales con visorías durante todo el torneo.

c.- Sin embargo, no hay ningún plan, simplemente, se lanza al aire y sólo sus cuates aplauden.

d.- Se habla de que hoy estará Vergara en rueda de prensa. Vamos viendo el convenio.

e.- Que va a estar también Graco Ramírez, pues que aclare el pleito con Víctor Sánchez.

f.- Que se hable claro sobre esta situación de traer un equipo para taparle un ojo al macho.

g.- No había necesidad de traer un equipo teniendo otro y que llevaba dos finales al hilo.

h.- Sigo pensando lo mismo, empezar de cero, con Selva Cañera en tercera y ascender al paso

i.- Este equipo no tiene arraigo, ni jugadores de Morelos ni intención de quedarse largo lapso.

j.- Es un negocio de Vergara y no sé de quién más. Si usted lo sabe, dígamelo por favor.

2.- Nuevamente reitero, don Arturo necesita un gran equipo porque el reto que tiene para mejorar el arbitraje, es tremendo, y lo sabe. Si el equipo lo hace para agradar a los demás y que no lo critiquen, se va a equivocar. Los premios de popularidad no siempre los reciben los eficientes y pocas veces los valientes.

3.- Los Juegos Escolares siguen su marcha, se empezó con triunfos, y sin apoyo del Instituto del deporte. Normal.

4.- Selva Cañera espera a que Herrera se decida. Si no quiere, no. Ahí están Marco Antonio Pimentel y Héctor Bahena, entre otros.