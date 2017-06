Deportes

2017-06-20

CUAUTLA, MOR.- Después de recorrer las calles y visitar oficinas y funcionarios, al final del cuento, nada, no hubo ningún apoyo por lo que el equipo de futbol de los Artilleros del Cuautla se tuvieron que dejar ir, informaron personas conectadas con el conjunto tlahuica de la tercera división, que logró el ascenso a esta divisional de la cuarta, siendo la primera ocasión que en la Heroica se lograba una hazaña, en el 2016, y se participó en el nuevo circuito y se llegó a las finales, aunque ahí se perdió con las Águilas de la Universidad de Guerrero y el sueño de seguir ascendiendo se esfumó.

No hubo respaldos, y en la Federación Mexicana de Futbol, en la tercera división, les salieron que se tenía que hacer un pago, y no se tuvieron recursos; se buscó el apoyo, pero todos aquéllos que claman porque se respalde el deporte, a la hora de la verdad, no lo hacen, por lo que se dejó a los directivos solos, con la deuda y con el equipo, plagado de jóvenes de la región, quienes no tendrá más que continuar su carrera en el llano, puesto que aquí, en el conjunto de los Artilleros, el equipo se traspasó y se va de la entidad, por así convenir a los intereses de los nuevos directivos de una escuadra exitosa, y que se va a continuar con esta cadena en otros lares, lejos de la Heroica.

Se sabe que de principio sólo se ha liquidado el adeudo que se tiene en la Federación Mexicana de Futbol, en la rama de la tercera división, y el resto del dinero, que no será mucho, apenas para pagar otras deudas que se adquirieron, se irán pagando poco a poco, dado que los nuevos directivos también son personas de trabajo y que van al día, pero se animaron a entrarle a este negocio del fútbol para bien de su comunidad.

Así las cosas, es el segundo equipo del Cuautla que se pierde, y ambos de la tercera división, y también por falta de respaldos financieros, y es que sostener una escuadra de este nivel profesional requiere alrededor de medio millón de pesos por torneo, así que no es sencillo cumplir con las exigencias, siendo la mayoría de parte de la rama de la tercera división, en inscripción, derecho de juego, credenciales, multas, arbitraje, a lo que se agregan viajes, comidas y demás, y todo sin pagarles a los jugadores ni a los entrenadores.