Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-06-20

En el siglo XVII aparece en Europa un grupo de pensadores brillantes que dan giro a la antigua cosmovisión que se tenía del mundo. Esa cosmovisión antigua planteaba una profunda relación entre el hombre y la naturaleza, era, decían, los antiguos, una cosmovisión física (la antigua filosofía griega entendía el concepto de cosmovisión como una forma de interpretar el mundo); por ejemplo, Tales de Mileto, se preguntaba ¿Qué es el movimiento? Y como otros se preguntaban ¿Cuál es el origen del mundo? Esa visión del mundo explicaba el concepto de la naturaleza y su origen al que determinaban que era divino, era por decirlo así, una continuidad entre el ser humano y el universo donde el origen de lo existente se establecía entre el aire, fuego, agua etc.; hasta que llega al siglo XVII donde Kleper. Galileo y Newton rompen una larga tradición de la naturaleza para sustituirlo por el de mecánica. El concepto de naturaleza deja de ser un concepto al que los antiguos contemplaban, admiraban y se sentía uno con ella para convertirse en un objeto de acción (transformación). Pasamos así de la esencia inteligible del mundo al dominio de la experiencia accesible a la ciencia y a la técnica. El filósofo Inmmanuel Kant introduce la idea de que el hombre es el único ser que está totalmente implicado en la naturaleza su (cuerpo), la sociedad (relaciones históricas, económicas y políticas) y el lenguaje (su lengua materna). Desde entonces nos rige esa visión mecánica donde predomina el control de lo que está accesible al hombre y que ha dado nacimiento a distintos paradigmas de pensamiento o filosofías como el empirismo, el idealismo y otros. Esto trae consecuencias desastrosas para la humanidad, principalmente para la economía, el humanismo, la psicología y la política. En síntesis podríamos decir que esta cosmovisión newtoniana o mecánica ha fundado a un individuo como único en el mundo separado de su relación con el mundo, es decir, el individuo se contempla asimismo como totalidad absoluta perdiendo así su capacidad de trascendencia. El individuo encerrado a sí mismo no mira afuera de sí más que su proyección individualista, egoísta y solo asequible como objeto de las demás cosas; en este sentido vemos como en la acción política se refleja esta posición individualista donde en varias regiones del planeta se sigue avanzando el modelos dictatoriales, autoritarios y del culto al ídolo; en economía tenemos una economía neoliberal, donde el rico en función de un sistema explotador se enrique a costa de la mano de obra barata llegando así a un inhumano modelo de explotación laboral y violación a los derechos más elementales del ser humano. Es fundamental insistir en la necesidad de recobrar el pensamiento humanista y no solo en el plano de las dimensiones psicológicas e individuales, me parece que hay que ir hacia un papel donde el sujeto salga de su yo para abrirse hacia el tu (el otro) y aprenda a reconocer la diferencia. Aquí juega un papel importante la educación, pero una educación discente donde se le enseñe al individuo a buscar el conocimiento como expresión de amor por la verdad, pues fijamos la postura de que todo saber consiste en la comprensión de la naturaleza humana a la que hay que trascender hacia un mundo mejor. La educación mirada así supera el obstáculo para pensar en un sujeto visto como objeto o como cosa, luego entonces el otro, mi próximo o prójimo no se somete a las consideraciones individualistas del ego, de mi yo encerrado. Uno de los problemas de la educación es educarnos para adquirir conocimientos y luego reproducirlos en un mundo con un enfoque político como el que hoy practicamos. La política actual se basa en la búsqueda de poder, es por decirlo así, una práctica sujeta a los egos individualista y enfermos de quienes ejercen ese poder. Otro problema fundamental es que hay que darle un giro a esa adquisición de conocimientos teóricos y plantear de un pensamiento epistemológico, ¿Qué significa esto? Significa que este pensamiento nos permite adoptar una postura donde cada persona a través de la educación se permite construir a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer y que quiere transformar, luego entonces la educación enseñaría a pensar para hacernos diferentes hombres y mujeres capaces de disentir del mundo actual para transformarlo. En ese sentido la discencia se entiende como destruir, desmontar, desarmar nuestros marcos de pensamiento actuales y construir una nueva mirada del mundo para hacerlo mejor; solo así podemos construir un nuevo humanismo para una nueva humanidad; todo esfuerzo tendiente a acabar con los males de este mundo que no empiece por cambiar a este hombre viejo va hacia el fracaso, ya lo hemos visto en nuestra historia, los viejos regímenes totalitarios están de regreso como si nuestras experiencias anteriores no hubiesen sido suficientes para saber que no funcionaron, esa vuelta al totalitarismo, a los regímenes antidemocráticos, corruptos y viejos siguen vigentes porque seguimos inmovilizados y sin hacer nada, ya es tiempo que nos levantemos a limpiar nuestros prejuicios y dejar nuestro individualismo encerrado en su inmanencia.