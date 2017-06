Local

2017-06-19

-Para que los diputados sesionen y declaren a la comunidad municipio indígena, sino, no podrían participar en proceso del 2018

-Inconformes mantienen cerradas las puertas del Legislativo porque no les han pagado sus quincenas





Xoxocotla, Puente de Ixtla.- Una comisión de pobladores de la comunidad indígena de Xoxocotla solicitó a los trabajadores que mantienen cerradas las puertas del recinto legislativo abrirlas para que los diputados sesionen y declaren a esta comunidad municipio indígena, de no hacerlo se quedarían sin la posibilidad de participar en el proceso electoral 2018.

La comisión encabezada por quien se identificó como delegada indígena de Xoxocotla, Guadalupe Teodocio Guerrero, aseveró que este llamado lo hacen tanto para los trabajadores de confianza que mantienen las puertas cerradas del recinto legislativo y sus edificios alternos, como para los diputados que los están apoyando y los que no quieren pagar, “para que entren en cordura” y no perjudiquen la agenda legislativa, pues entre los asuntos pendientes está declaración de Xoxocotla como municipio indígena.

De hecho, Xoxocotla no es el único que estaría haciendo este llamado, indicó Guadalupe Teodocio, sino también los otros tres pueblos que fueron nominados a recibir este nombramiento y que son Tetelcingo, Coatetelco y Hueyapan; de no atender el llamado, entre el miércoles y jueves los pobladores de los de las cuatro comunidades estarían acudiendo al Congreso del Estado en Cuernavaca para emprender medidas de presión.

“No solamente está perjudicado el hecho de que Xoxocotla, Hueyapan, Tetelcingo y Coatetelco, los pueblos indígenas se erijan como un municipio, también otras iniciativas que el Congreso tiene detenidas porque no pueden sesionar; ahora los diputados sabemos que tienen todo el derecho de apoyar a su gente pero ¿por qué no lo hacen por la vía legal? puesto que ellos tendrían que ser un ejemplo de cómo se utilizan las leyes ya que ellos son quienes las aprueban; entonces queremos llamar a la cordura a esos diputados y si no pueden o no quieren trabajar, de acuerdo a los reglamentos después de ocho sesiones se pueden llamar a los suplentes para que saque este proceso y no se sigan empantanando más estos procesos”, declaró Guadalupe Teodocio.

Rosalino Gerónimo Alor, asesor jurídico del grupo, destacó que como parte del proceso para la municipalización ya se entregaron todos los requisitos que se les solicitaron y entre los que estaban la delimitación geográfica, los estudios etno lingüísticos y el acta de la asamblea en donde la mayoría de la población votó a favor de la municipalización, por lo que solo quedaría que la solicitud entre a comisiones, se dictamine y se suba al pleno.

“Ya estamos en el umbral para que termine el período de sesiones, si llegase el caso de que ese Congreso del estado no esté funcionando y se diera la fecha de que se termina el período ordinario de sesiones pues automáticamente se quedan congeladas y nos preocupa a nosotros por qué, porque estamos contra el tiempo, si tenemos un año electoral que está a punto de iniciarse y todavía no tenemos nosotros el decreto donde se crean los cuatro nuevos municipios pues no vamos a participar en el 2018 nosotros con nuestros presidentes municipales indígenas porque ya estarían fuera de tiempo, por eso es el llamado enérgico a los diez o doce diputados”, indicó el abogado.

No obstante, tanto el abogado como la delegada indígena explicaron que la forma de gobierno seguiría regida por Usos y Costumbres, por lo que no habría candidatos de partidos políticos, las elecciones y sus gobernantes se elegirían mediante planillas como lo han venido haciendo para elegir al delegado municipal.

“El temor es que echen abajo la propuesta de ser municipio indígena. La participación en el 2018 como municipio indígena eso nos preocupa (pero) cuando se dé lo de municipio indígena no van a entrar los partidos políticos, nos quedamos como planillas, nos vamos a regir con Usos y Costumbres”, detallaron.