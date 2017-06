Local

| Jorge Robles Salazar

2017-06-19

Yautepec, Mor.- “Nos hemos preparados para cualquier contingencia en caso de que se presente algún desbordamiento del río Yautepec o de alguna barranca que provoque inundaciones, y esperamos que primeramente Dios no seas así”, señaló el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez. Dijo que por el temporal de lluvias, la cabecera municipal es la que más sufre por los desbordamientos del río Yautepec y las barrancas que cruzan la ciudad, por lo que “vamos a estar pendientes de cualquier contingencia.





Alonso Gutiérrez manifestó que esperan que no haya fuertes precipitaciones pluviales y que llueva en calma. Recordó que ha Yautepec le llegan aguas de las barrancas de Tlayacapan y Tepoztlán “y nos ha generado problemas graves de inundación, esperamos que este año no sea así, por lo mismo no hemos preparado con la introducción de maquinaria para dragar los cauces del río, se contrataron camiones para sacar la basura, entre otras cosas”, reseñó.

“Esperamos que las lluvias sean moderadas, que llueva pero que no nos caigan trombas, porque eso es lo que más nos afecta y nos provocan serias afectaciones por el desbordamiento de las barrancas o del mismo Río Yautepec”, observó el edil.

Por otra parte, dio a conocer que se ha solicitado el apoyo de los vecinos que viven en la ribera del río, a fin de evitar y prevenir sean gravemente afectados, en algunos casos “se les conminó a respetar las áreas de reserva”. Reveló que de ser necesario se aplicará la ley, debido a que existen personas que han invadido el cauce del río y han construido algunas viviendas.

Mencionó que con el apoyo de Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), serán sacados de esas áreas naturales, y no por perjudicarles si no por salvaguardar su integridad física y no haya pérdidas de vidas humanas.