Local

| Jorge Robles Salazar

2017-06-19

Cuautla, Mor.- Miguel Barranco García asumió la presidencia del Comité Municipal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC-Morelos), en un evento en donde cientos de campesinos le refrendaron su apoyo. Juan Carlos Rivera Hernández, presidente de la CNC-Morelos, fue el encargado de tomar la protesta al nuevo Comité cenecista de Cuautla.

Luego de tomar protesta como nuevo presidente de la CNC de Cuautla, Miguel Ángel Barranco García dijo que “los cenecistas somos la fuerza del campo y representamos el cambio”.





Manifestó que él no estará al frente de los campesinos de Cuautla sino que “lucharé a su lado enarbolando las demandas más justas del campo”.

Tuvieron que pasar más de 20 años para que la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Cuautla tuviera un nuevo dirigente de elección directa en planilla de unidad. El último presidente de la CNC-Cuautla electo por los campesinos fue el ex comisariado ejidal de Cuautlixco, Héctor Balbuena Valle.

Miguel Ángel Barranco García sostuvo que los cenecistas han sido en la historia los protagonistas de las luchas agrarias de México, “principalmente en Morelos que es la cuna del agrarismo nacional. Somos el motivo de que las instituciones públicas hoy atiendan las necesidades y demandas de los campesinos", afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Rivera Hernández presidente de la CNC- Morelos expresó que el renovar los comité municipales de la organización campesina perteneciente al Partido Revolucionario Institucional es con la finalidad de poner orden y que de acuerdo a las necesidades que tangan los campesinos puedan acudir a la Liga y de ahí a las instituciones federales, estatales y municipales para que reciban apoyo.

Dejó en claro que el campo “no tiene colores sino necesidades”, por lo que los campesinos demandan que les den la oportunidad de recibir los apoyos a través de paquetes tecnológicos o proyectos productivos.

Precisó que la CNC no tomará calles o realizará bloqueos para hacer presión, “hemos buscado el diálogo abierto para que de esa manera se nos den los apoyos que nos corresponden como campesinos, no vamos a cerrar calles o bloqueos, queremos que haya respeto con las instituciones”.

La planilla de unidad de la CNC quedó conformada por, Brígido Sánchez Ramírez, como Secretario General; Jaime Nájera Figueroa, de Comercialización; Roberto Colín, de Seguridad y Soberanía Alimentaria; Miguel Ángel Castillo Torres, de Salud; Liliana Barranco Zamora, de Acción Femenil; Domingo Huicochea Casarrubias, de Acción Indígena y Grupos Vulnerables; Manuel Urbano Aragón Menchaca, de Acción Educativa; Francisco Javier Baeza Aguilar, de Vivienda y Regularización de Predios Urbanos; Juan Carlos Gómez Alanís, de Enlace con la Unión de Ejidos; Facundo Archundia Millán, de Enlace con las Ramas de Producción (maíz, sorgo, nopal y jitomate); Gilberto Valle Castañeda, de Enlace con el Movimiento Cañero y Productores de Arroz; José Luis Torres Morales, de Recursos Hidráulicos y Manejo Sustentable del Agua; Jesús Sánchez Navarro, de Acción Ganadera; José Luis Ariza Ramírez, de Transporte Ejidal; Simón Serrano Solano, de Crédito y Aseguramiento; Juan Barreto, de acción Agraria; Fernando González Jáuregui, de Organización José Carlos Gutiérrez Torres, de Acción Política; Lorena Flores, de Acción Electoral.

En el evento estuvieron presentes como testigos el diputado federal Matías Nazario Morales; Félix Rodríguez Sosa, ex dirigente cañero; Amado Orihuela Trejo, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la zona de influencia del ingenio “Emiliano Zapata Salazar”, de Zacatepec; la presidenta del Comité Municipal del PRI de Cuautla, María Asunción Chicón Mejía; el ex presidente municipal de Ayala Isaac Pimentel Rivas; ex diputado local, Andrés González García, además del presidente de la ULPCA, de la zona de abasto del ingenio “La Abeja”, de Casasano, entre otros.