Tribuna Legislativa - Corrupción y simulación en el gobierno

Opinión

| Javier Bolaños*

2017-06-19

Y como diría la abuela, después de vejez, viruela; llevamos casi cinco años del gobierno de la nueva visión y apenas cazaron unos cuantos charales en la Secretaría de Movilidad y Transporte, y ya se envolvieron en la bandera de la honestidad y promocionan un hecho deshonesto como caso de éxito, cuando debería producirles al menos vergüenza.

A nadie convence que se haya despedido a funcionarios que todos los días acordaban con el Titular de la Dependencia, y a que a este no lo tocaran ni con el pétalo de una rosa. La contralora no encontró ni siquiera responsabilidad por omisión, ¿Cómo se explica que el secretario no se haya percatado en más de tres años de trabajo diario de la corrupción de sus subalternos?

Cuando se publicó en enero de 2014 el proceso de regularización y la entrega de 4,391 concesiones nuevas, desde el Congreso Local señalé que el proceso era inviable y que económicamente afectaría al gremio establecido y a la larga, resultaría un fracaso económico para quienes exigían la entrega de esos permisos, porque sobresaturarían el mercado.

Esto ya se comprobó con la entrega de más de 1000 concesiones de forma irregular, contraviniendo la Ley, y con actos de corrupción como los denunciados por la contralora. ¿Se imagina Usted a Cuernavaca y su zona metropolitana, saturada con más de 3000 concesiones nuevas?

A mi juicio está claro, que el proceso de destitución o cese de los funcionarios de la dependencia del transporte es una mascarada, que obedece a estrategias de marketing para lavar la cara de quienes la tienen sucia por más de lo que se ha denunciado esta semana en el gremio del transporte.

Un ejemplo sirve de muestra. El 23 de octubre de 2016, se denunció y comprobó por la publicación de las pruebas, que Jerónimo Bernal Soliveras, director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, firmó 24 contratos por 130.5 millones de pesos como funcionario y al mismo tiempo como administrador único de sus empresas. A este personaje le perdonaron la vida, para él la Contraloría no tuvo siquiera un jalón de orejas; se hinchó de dinero público recibido de manera ilegal, sin que ahora nadie sepa de su paradero.

PUNTO DE ACUERDO. - Por primera vez en México se reúne la Organización de Estados Americanos (OEA). El tema central es sin duda la grave situación que se vive en Venezuela. “Nadie, en este aciago momento (para este país) puede ser indiferente al grito de protesta de la gente en la calle, al dolor infligido a quienes desafían las acciones represivas, al llanto de las madres por sus hijos asesinados, a las escenas de hambre que golpea a los niños, a la plegaria de quienes en las cárceles siguen resistiendo la injusticia de su detención aferrados a la esperanza de que la comunidad internacional finalmente les escuche” como lo afirmaron recientemente, los ex jefes de estado agrupados en IDEA-Democrática, la cual suscribo íntegramente.

*vicepresidente de la Cámara de Diputados.