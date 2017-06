Brevi@rio... - La UAEM en su mayor esplendor

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-06-19

Como nunca en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los últimos años han sido de esplendor, no solo por su crecimiento físico sino porque con él se ha podido enfrentar uno de los mayores retos, es decir, el de ampliar la cobertura para una creciente juventud que demanda más espacios de formación profesional.

Pese a todo y a los inexplicables enemigos políticos, la máxima casa de estudios del estado avanza con acciones y programas, constituyendo el actual periodo del rector Alejandro Vera, en el más productivo de los últimos años. Además de la ampliación de la infraestructura física, caracterizada por obras de modernas y funcionales dentro del campus universitario y en instalaciones foráneas, la Universidad también ha logrado desarrollar proyectos de vinculación social en el área de la cultura y las bellas artes y, en este renglón, sin duda el Centro Cultural Cuexcomate, representa el más ambicioso en la historia del alma mater morelense.

Enclavado en el casco de lo que fue el emblemático Hotel Chulavista en el corazón de la ciudad capital, el proyecto universitario para el Centro Cultural no es solo una obra más, sino que encierra en sí misma un profundo sentido de identidad social con el que la UAEM busca enraizar aún más, lo que a lo largo de la historia cultural y artística ha representado al estado de Morelos. Esta obra es un símbolo para la universidad y servirá para potencializar el vínculo que la institución ha guardado desde su creación con la sociedad y el desarrollo del estado.

Paradójicamente, Cuexcomate no será realidad por el respaldo del gobierno y demás poderes del estado, cuyos actores han estado interesados los últimos años en otros temas respecto a la UAEM que nada tienen que ver con su desarrollo. No, este Centro Cultural será realidad gracias a la habilidad de la rectoría y de instancias universitarias como el Patronato, que se han dado a la tarea de conseguir financiamiento para la ejecución del proyecto que el pasado viernes dio inicio, pese a los malos augurios de los enemigos de la Universidad.

Así pues, como en la mayoría de sus programas y acciones que han transformado a la UAEM en los últimos cinco años, Cuexcomate será parte de la nueva dimensión que las autoridades universitarias la han impreso a la Universidad, que como nunca en los años recientes se ha desarrollado para cumplir con su función sustantiva, es decir, la de ser la opción más importante del estado para que la juventud se prepare y obtenga una formación profesional, se vincule socialmente y promueva la cultura y las manifestaciones artísticas, ¡en hora buena!

BREVES: En el municipio de Tepoztlán los ciudadanos están hartos de las extorsiones de la policía de Tránsito y Vialidad que a diestra y siniestra acosan no solo a los lugareños, sino también a los paseantes. Con un nuevo modus operandi y con el que incluso podrían estar actuando al margen de la propia autoridad municipal, los elementos de tránsito presuntamente levantan infracciones por diversas causas, pero principalmente por parquear en calles en donde, curiosamente hay raya amarilla o bien no hay señalamientos. Resulta que los mismos elementos esperan a que los particulares se ausenten de sus vehículos para retirar placas pero sin levantar ni dejar en el parabrisas la infracción correspondiente y huyendo al momento, por lo que cuando el particular se da cuenta no hay nadie que responda. Resulta que al acudir a “la casa del pueblo”, lugar donde se ubica la coordinación de tránsito, ¡Oh sorpresa!, la lámina aparece y lo que a continuación ocurre resulta asombroso. La responsable de cobrar las infracciones alude a que en el momento de la infracción no está el conductor, por lo que el efectivo a cargo procede y coloca el documento en el vehículo; sin embargo al protestar el afectado señalando que no encontró nada, de inmediato recibe una respuesta: “de seguro alguien la tomó y desapareció”, para finalmente hacer el cobro respectivo en riguroso efectivo, recibiendo a cambio un recibo simple, una copia mal hecha en vez de un formato membretado, y por supuesto sin sello fiscal ni cosa que se le parezca, ¿y la copia de la infracción que se supone existe cuando se levanta la misma?, pregunta el afectado, también desapareció, le responden. Solo una pregunta ¿ingresarán al municipio esos recursos o es negocio de alguien?

