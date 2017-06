Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-19

1.- Premios a la mediocridad

2.- Brizio de 4 meses

3.- Selva va

4.- Chivacoras

1.- Y cuando se debió perder, un cabezazo sobre una zaga de papel portuguesa dio el 2-2 inmerecido y, lo peor, que deja a los merolicos y Osorio y sus huestes la idea de que se hicieron bien las cosas, porque se igualó y no se perdió, aunque se debiera fracasar, y es la historia del fútbol verde, la fortuna de no estar en un territorio de un fútbol talento sino de mediocridad consumada y que con ello basta para acudir a los mundiales, igual en todos los casos con renovados ánimos de estar entre los ocho más destacados y, al final, como siempre, entre los 16, salvo las dos ocasiones en las cuales se fue anfitrión y que se llegó al sexto escalón, y ahora en la Confederaciones una igualada que así la tienen en el trazo los dos de ahora y los rusos, y que se decida por la cantidad de goles que le harán a los neozelandeses, y los locales dejaron en claro que distan de las grandes ligas, pues sólo 2-0 y mil fallas frente al arco, por lo que los lusitanos van a semifinales y el otro pasaporte entre los locales y los verdes que salieron de blanco, pero que no se ven distintos a nada; con más técnica, pero los altibajos terribles y huecos de espanto que dejan el lugar a la especulación de que a Osorio le dictan las alineaciones, porque se queda con algunos e ingresa a otros, como cuando en estaciones de radio se tocan las canciones que ni al caso, a no ser que quieran incluir al artista y la marca con calzador.

a.- Empate a dos en dos chispazos ante una zaga portuguesa de papel y minusválida.

b.- Osorio con sus inventos de siempre, con jugadores fuera de sus posiciones, y malos.

c.- Las posiciones de los jugadores las determinan las cualidades y hasta sus defectos, y lo sabe hasta Miguel Velázquez, a quien lo engañaron diciéndole que es director técnico

d.- Apenas se animaba Portugal y el caos en la zaga de los blancos; como el PRI Morelos

e.- Y eso que por el lado lusitano Nani se la pasó de holgazán y Quaresma se cansó.

f.- Jonathan Dos Santos corriendo por todos y Giovanni importándose él, no el equipo.

g.- Vela, al 100, es diferente y Guardado, por momentos común; Moreno el mejor atrás.

h.- Osorio tardó 67 minutos en darse cuenta que Salcedo no es lateral y entró Araujo.

i.- La tecnología para el futbol, en pañales; quitó ritmo y siempre en jugadas europeas.

j.- Los blancos mucho peloteo, pases de escritorio y escasa profundidad, pero igualó; Portugal, mejor hecho, más calidad, pero no pudo triunfar; Ronaldo, siempre peligroso.

2.- Arturo Brizio puede tener un final de partida si se equivoca en la elección del equipo de trabajo, y no tiene más que cuatro o cinco meses para que las cosas empiecen a ser de manera distinta con los silbantes; errores los habrá siempre, pero debe mejorar la técnica

3.- Esta semana la definición para el Selva Cañera. Si Herrera sigue soñando con caerle bien a Arizmendi para que lo contrate, déjenlo y ven a Marco Antonio Pimentel. Si quieren síganle rogando a José Manuel Herrera, pues.

4.- Los Chivacoras el 23 de junio ante México B, el cinco de julio ante Alebrijes y el ocho contra Potros UAEM, todo en el Estado de México. ¿Y Morelos?, algún día. Se dice que el 15 jugarán en casa, sólo con un morelense en sus filas y los demás novatos.