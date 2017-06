Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-19

KAZÁN, RUSIA.- El ex Arrocero del Cuautla, José Manuel Herrera, los 90 minutos y culpable por partida doble en el gol que dio ventaja a Portugal 2-1, aunque, al final, gol de Moreno alcanzó para el 2-2 frente a los lusos, en el arranque del certamen de la Copa Confederaciones para estas dos escuadras que son las favoritas para estar en las finales del evento, por encima de los rusos que, en la víspera, dispusieron de Nueva Zelanda 2-0, con autogol de Boxall al 31 y de Smolov al 69, en exhibición local de ineficacia.

Los verdes, en los primeros diez minutos dueños del balón, del espacio, pero no del partido, siempre pases de burócrata, sin profundidad, con un correr de Jonathan hasta el cansancio, y un salirse del área de Hernández y/o de Jiménez, y la llegada de Layún que volvió a ser el jugador común de toque sin ton ni son, que ni centraba bien, y que cuando fue requerido en la zaga, también falló, mientras que los portugueses se la llevaron cómoda, hasta que después del 20 quisieron ir al frente, cansados de ver que el rival no hacía daño, no le ponía emoción, y Cristiano, después de fallar tiro libre, estrelló en el larguero y el gol, pero entonces la tecnología retrasó cuatro o cinco jugadas y anuló, dejando el 0-0 en los cartones, hasta que Ronaldo se llevó a tres, los consintió, los saludó y sirvió para que Quaresma venciera al portero que ha formado con dos equipos europeos mandados al descenso y que tiene la marca de ser el más goleado en una temporada española, Memo Ochoa, y entonces, al 34, ya no se utilizó la tecnología, sería el colmo, y al 42 el 1-1 de Hernández a centro de Vela, en error garrafal de Rapahel, como en el tanto europeo lo fue de Salcedo, y ahí al descanso.

En el complemento, satisfechos con la igualada, vino la tardía llegada de Layún, el desafortunado regreso de Herrera para que Cédric concretara al 86, en desvío del ex Arrocero, y entonces se pensaba en la justicia deportiva, pero la justicia fue vencida por la torpeza de la zaga portuguesa y el acierto de Osorio, el mejor entre los blancos, en un cobro de esquina, su salto, pega al balón con la testa, la bola al poste y adentro, ante un Rui Patricio que alineó como portero, pero que nunca fue requerido (una vez quizá) en atajada y dos más para ir por el esférico porque se había comido dos goles.

Al caer el segundo gol de los europeos, una vez más a la tecnología, sin haber falta por ningún lado, y se abrió la posibilidad de agradecer a fuerzas externas el que no se diera por bueno un gol legítimo, cuando que los errores del equipo de la CONCACAF se concatenaron de tal manera que habían dado el 2-1; pero alguien se esforzaba en que no fuera así, pero, en esta oportunidad, fracasó y el tanto se legitimó, porque era válido.

Ahora el miércoles se goleará a Nueva Zelanda y Portugal ganará a Rusia, en la segunda jornada de este evento que confirma que no hay evento más impactante que la Liga de Campeones de Europa para el balompié mundial.