2017-06-17

Sobre la problemática que atraviesa la máxima casa de estudios, el investigador de la UAEM, Iván Martínez Duncker, señaló que espera haya la sensibilidad de las autoridades para resolver este asunto para que no exista angustia y preocupación por parte de los trabajadores.

Refirió que no es algo justo lo que sucede porque se trata de una universidad pública estatal de excelencia, que ha quedado constatado con el ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas. De ahí que debe la SEP federal cumplir con los acuerdos que se tomaron para que la Universidad pueda cumplir con las obligaciones que tiene con los trabajadores que son los que sustentan las actividades sustantivas de la UAEM al mantener la educación, las aulas abiertas y todo lo que conlleva.

Reconoció pues que la SEP ha sido sensible a la situación y se ha estado trabajando en el rescate financiero, pero no puede la universidad ni las actividades académicas estar colgadas de un hilo, mas si ya se había realizado un acuerdo cuando una comisión de directores de centros de investigación acompañó al rector Alejandro Vera a la Ciudad de México para reunirse con Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior, donde quedó muy claro que no habría esta situación que se está hoy viviendo.

Por lo anterior, Martínez Duncker hizo un exhorto al gobierno del estado de apoyar las gestiones que la UAEM ha estado haciendo ante la SEP para que sean prontas y expeditas. Esto, al decir que no ha escuchado ningún pronunciamiento de apoyo al respecto por parte Graco Ramírez, que no solamente es gobernador del estado, sino que tendría que tener una preocupación particular por la UAEM, porque estuvo en la presidencia de la CONAGO y ahora está en la Comisión de Educación.

Por lo que reiteró su llamado a la SEP federal y al gobierno estatal para apoyar estas gestiones y si este último está interfiriendo que lo deje de hacer, porque no solo se afecta la economía de los trabajadores que dependen de ese salario, sino también las investigaciones y eventos que se realizan en los 12 centro de investigación.

Esto, al resaltar que varios de estos son nuevos, con proyectos, con trabajos que tienen que hacer, como construcciones, compra de boletos para traer investigadores o para llevar estudiantes al extranjero, en fin, para comprar jabón, escobas, el tener limpio también es parte para hacer investigaciones.

Por lo que se necesita ese apoyo, ya que desafortunadamente hay varios trámites de salidas al extranjero y de recursos que son necesarios para hacer eventos y actividades y los recursos que hay están siendo usados para pagarle a la gente, porque al final es más importante que las familias coman, que se hagan los eventos.

Pero, por qué una universidad tiene que estar en esas condiciones, se cuestionó; eso no se vale, “igual dejamos de dar clases, y que finalmente la gente reciba su salario, pero ¿es esa la universidad que el gobierno y el país quiere?

Sobre esta crisis que se vive en la UAEM dijo que la gente que ahí labora en las distintas áreas se empieza a preguntar “para qué hacemos este trabajo de excelencia si no va a estar siendo reconocido”, lo que significa una gran decepción y desmotivación lo que está sucediendo.

Y es que dijo que los montos económicos que ahora se están poniendo en las elecciones, todos esos millones y millones de pesos, cuando las universidades del país requieren de una cantidad mínima a comparación de ellos para el rescate financiero.

El problema es, sentenció, es que se necesita haya la voluntad política y sensibilidad de dirigir los recursos a la educación de las personas y no a las campañas que compran votos.