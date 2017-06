Local

2017-06-17

-Jueza ordena que aporte 70% de su sueldo para pensión alimenticia de tres menores

A un día de celebración del Día del Padre, Rafael Hernández Jaimes celebrará en los juzgados de lo familiar, esto, porque tendrá que dar el 70% por ciento de su salario como pago de la pensión alimenticia de tres menores, por lo que denunció tráfico de influencias por parte de una ex juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Hernández Jaimes exigió a la magistrada presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López, realizar una investigación a dos de las jueces de nombre: María Lourdes Betancourt Soria y Xochiquetzali Puebla Peralta por posible tráfico de influencias al modificar el acuerdo del divorcio voluntario que se encuentra radicado bajo el número de expediente 355/2013-2.

Sin embargo, meses después mediante un incidente de ejecución de sentencia por gastos médicos, la impartidora de justicia del Juzgado Sexto Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, María Lourdes Betancourt Soria ordenó por auto el pasado 9 de enero y 2 de febrero de 2017, el descuento con independencia del 50% de pensión alimenticia otro 20% más.

Por tal motivo, consideró que se vulnera sus derechos según lo que establece el Código Familiar del Estado de Morelos, cuando solo se puede descontar un máximo del 50 por ciento.

Por ello, no descartó que ante los posibles actos de tráfico de influencias por parte de su ex suegra y la juez de lo familiar, jubilada el año pasado, María Leticia Agüero sea quien haya promovido la alteración del pago de la pensión alimenticia, ya que en meses pasados tomó protesta como Coordinadora de Órganos Auxiliares de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Yo he tenido la voluntad de pagar la pensión alimenticia…; no es posible que la presidenta tenga este tipo de jueces que se presten al tráfico de influencias para perjudicar a nosotros los hombres (...) Yo diría a la presidenta que me haga justicia y que realicen una investigación a los jueces, ya que no existe control sobre sus jueces, al ser una situación arbitraria, al quitarme el 70 por ciento, debido a que tengo una nueva familia", declaró.

Cuestionado respecto a la celebración del Día del Padre, Hernández Jaimes se dijo triste ante la injusticia que las propias autoridades del Poder Judicial, por tal motivo celebrará su día en los juzgados familiares.

En ese sentido, la hoy víctima aseveró que actualmente cuenta una nueva familia integrada por su actual esposa y dos hijos, situación de la que hizo del conocimiento a las jueces, ya que se les deja de otorgar el sustento para subsistir a sus dos hijos.

"Por lo que, sabiendo la juez que es ilegal se atrevió admitir y dictar el auto y girar oficio a mi fuente de trabajo para que me descuenten y así mismo la juez Xochiquetzali Puebla Peralta siguió con la misma arbitrariedad.

Cabe destacar que su ex suegra de nombre María Leticia Agüero recientemente fue nombrada como Coordinadora de órganos auxiliares de la (FGE), además de que en el 2012 fungía como juez de Primera Instancia en el TSJ, así como también el año pasado obtuvo su pensión como juez de lo familiar, así como de Primera Instancia, entre otras más.

"Está usando sus cargos públicos para cometer estás arbitrariedades y además profesa con el cristianismo y no es capaz de ser justa. (...) Hago público que si me pasa algo después de esta declaración, yo los hago responsables de lo que me llegue a pasar", advirtió.