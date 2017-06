Local

Gerardo Suarez |

2017-06-17

Garantizar el derecho a una educación inclusiva es el objetivo y la prioridad del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y en el que participan alumnos y trabajadores universitarios con discapacidad, informó el responsable de este proyecto Enrique Álvarez Alcántara.

Enrique Álvarez, destacó la importancia que ha dado la máxima casa de estudios morelense a impulsar su desarrollo profesional y laboral a través de diversas acciones, sobre todo con los participantes de este programa en el que se hace atención especial a las capacidades y el esfuerzo que representa para las personas con discapacidad el desarrollar actividades cotidianas, como subir o bajar de una banqueta, pasar por una puerta o acceder a un edificio, pero sobre todo, desarrollar sus capacidades profesionales y laborales.

Al respecto, Christian Alexis Viveros Jiménez, alumno de la licenciatura en Nutrición que ofrece la Facultad de Nutrición, tiene Síndrome de Tourette, caracterizado por un movimiento compulsivo e irrefrenable que se produce a nivel fisiológico tanto en niños como en adultos, señaló: “me siento cómodo, relajado y confiado en la UAEM, ya no hay burlas sino preguntas respecto a mi condición y encuentro tolerancia a mis formas de aprender mediante métodos auditivos porque no puedo escribir”.

Asimismo, Roberto Carvajal Jiménez, trabajador administrativo de la UAEM desde hace 18 años, integrante del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) organización en la que fuera secretario del trabajo y conflictos en el periodo 2006-2009, tiene Síndrome de Morquio, el cual pertenece a un grupo de enfermedades llamadas mucopolisacaridosis (MPS), conocida específicamente como MPS IV, y que entre otros síntomas, presenta un desarrollo anormal de los huesos y baja estatura

Roberto Carvajal también es egresado de la licenciatura en Informática de la UAEM, recordó cómo aprendió a vivir con las barreras arquitectónicas que se encontraba para llegar a la universidad diariamente, “hoy la UAEM ha ido creciendo y mejorando los accesos para personas con discapacidad, hay un 80 por ciento de infraestructura con rampas lo que hace que exista una verdadera inclusión laboral y facilite el desplazamiento a las personas con discapacidad”. Vianey de la Rosa Lugo, es estudiante del doctorado en Farmacia y a causa de cáncer óseo le fue amputado el miembro inferior izquierdo, en su participación habló de la importancia de contar con accesos adecuados para las personas con discapacidad en todas las áreas universitarias, “la UAEM no es indiferente y nos da un lugar como a todos los ciudadanos, sobre todo hemos visto que aquí se aprende también a respetar y hacer valer los derechos de todos”.

Agregó que limitar los recursos económicos de la UAEM para la implementación de programas en beneficio de las personas con discapacidad es lamentable, “este sector de la población paga sus impuestos, aunque no se nos retribuya de la misma manera, de ahí que el gobierno no nos hace un favor al darnos educación, es un derecho y debe garantizarlo también para los discapacitados, no sólo en los niveles básicos sino también a nivel superior”. En este programa de radio también participó Imelda Cruz Jován, madre de Insaura Margarita Porras, alumna del cuarto semestre de piano en la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, quien tiene ceguera congénita y Síndrome de Down, narró cómo su hija estudió la primaria y la secundaria en el INEA con muchas dificultades y limitantes, así como los costos económicos y emocionales que enfrentaron ante la falta de programas gubernamentales para la educación de las personas con discapacidad.

Ambas agradecieron a la UAEM que haya abierto sus puertas a las personas con discapacidad y hacer que las desventajas se convierten en ventajas, “pues cada día también enfrentamos los retos de la vida y buscamos los mejores resultados como todos, en la comunidad universitaria estamos más conscientes de los otros y las personas diferentes”.