Brevi@rio... - El futuro del PRI en Morelos

Miguel Angel Provisor |

2017-06-17

Hace mucho que los mismos priístas del estado reconocen y saben que sus adversarios políticos no están enfrente, entre los demás partidos o entre el gobierno, sino entre sus propias filas. Han sido durante los últimos años quienes dirigen, militan y simpatizan con el PRI su peor pesadilla y en la antesala de una nueva elección en próximo año, no se ve cómo vayan a cambiar esta situación.

En esa tesitura, la salida de Rodolfo Becerril de la dirigencia local es tan solo un signo más de los tiempos que por más de dos décadas han marcado el destino de los tricolores. La otrora aplanadora electoral del siglo pasado dejó hace mucho de ser respetada, un rival digno para sus contrincantes, que no ve desde el año de 1994 cómo llegar otra vez al poder público de la entidad y en tres elecciones consecutivas se ha quedado lejos, y peor aún, para la cuarta del año entrante no se ve cómo también vayan a ser un contendiente digno de tomarse en cuenta.

Y no es que entre los priístas no haya personajes destacados, que sepan hacer política y que tengan buenas intenciones, sino que el problemas es que los hay de más y son sumamente ambiciosos, dejaron de trabajar en equipo, perdieron la brújula y la fórmula cuando perdieron las elecciones y el poder público, y hoy no saben cómo recomponerse, cómo reconciliarse, cómo dialogar y establecer acuerdos que les permitan unirse y enfrentar con táctica y estrategia a sus adversarios en las urnas.

A un año de las elecciones federales y locales, los priístas siguen descompuestos y no se ve por ningún lado que hayan entendido lo que les ha pasado las últimas dos décadas, por lo que su destino parece estar nuevamente marcado por el fracaso que arrastran, y a menos que ocurra algo extraordinario, seguirán siendo en Morelos oposición, y cada vez más débiles para jugar un papel político de contrapeso, una fuerza real como no la hay en estos tiempos en donde el control y el autoritarismo en el gobierno se asoman preocupantes.

Y por supuesto que la designación de Fernando Charleston como titular del Comité Directivo Estatal de muy poco le servirá a los tricolores para recomponerse. El personaje designado por el cuestionado dirigente nacional Enrique Ochoa, ha llegado al estado precedido de la peor reputación por haber pertenecido al gabinete del ex gobernador de detenido y procesado por corrupción en Veracruz, Javier Duarte, nada más y nada menos que como su ex tesorero. Con estas decisiones pareciera que lo que la dirigencia nacional de ese partido solo busca es cavar más profundo la fosa del priísmo morelense.

Vaya pues que cuando parece que las cosas no pueden ser peor para los simpatizantes y militantes del tricolor, su dirigencia nacional supone que puede seguir metiendo mano sin ton ni son, parte también y por mucho del fracaso que vienen arrastrando los priístas con la injerencia de quienes subestiman el trabajo, la idiosincrasia, el capital y los proyectos políticos de gente que, a pesar de todo, no pierde la fe en el tricolor…

BREVES: Lamentable es la situación por la que la atraviesa la Universidad Autónoma del Estado, no solo en el plano financiero, sino también en lo político. En materia de recursos la máxima casa de estudios del estado ha sido duramente castigada por el gobierno federal y por el estatal, restringiendo su financiamiento al punto del ahorcamiento de sus funciones sustantivas, por el riesgo que implica permanecer al filo de la navaja con el salario y las prestaciones de los trabajadores. En lo político, la institución y sus autoridades con mucha razón se han considerado perseguidos de un gobierno local, que al no conseguir sus objetivos de convertirla en trampolín, arremetió en contra de los universitarios. Tristemente la que debería ser por mucho una institución impulsada para satisfacer la demanda de una creciente juventud que necesita ser formada profesionalmente, ha sido lastimada al punto de paralizarse en las próximas semanas, pese a que sus autoridades han buscado, sobre todo en la Federación, el apoyo que de plano aquí en Morelos les está negado, veremos qué pasa más adelante con nuestra alma mater…

