El Tercer Ojo - Reflexiones sobre la UAEM y el Financiamiento de la educación superior (4)

Opinión

| J. Enrique Álvarez Alcántara

2017-06-17

La autonomía universitaria y el estado

Uno de los preceptos fundamentales del desarrollo de cualquier sociedad considera que el Estado es el órgano responsable de garantizar la estabilidad político-económica de la nación, así como responder por que los derechos, individuales y colectivos, se ejerzan sin restricción alguna; para ello, éste se dota de las instancias de gobierno que tienen como encargo aportar los recursos necesarios para su desempeño.

En virtud de que durante los siglos XVII y XVIII se hizo más evidente que se había roto el consenso entre los criterios del uso de la razón y la moral para orientar la actuación social, El Estado Moderno asumió como conceptos de su ejercicio la necesidad y la libertad. En este sentido, para propiciar el consenso entre estos dos conceptos se elaboró el principio de que el Estado tenga como tarea fundamental garantizar la educación, con un carácter público, de modo que la sociedad asuma, gracias a la labor educativa, esta formación ciudadana. Asimismo, el concepto de Estado de Derecho aparece como categoría central en el ejercicio de la vida política y jurídica de las naciones.

Bajo esta óptica, el Estado asume simultáneamente una doble configuración: Ser una institución jurídica y una institución política. Ser una institución política que sustenta su actuación y poder de influencia con base en el Derecho; para lo cual promueve el desarrollo de instancias jurídicas o legislativas que regulen la actuación de los ciudadanos como individuos.

La tensión que se manifiesta entre las universidades públicas y los intereses del Estado se manifiesta en una permanente conflictiva que buscaba una solución política y jurídica.

La fórmula que encontraron los defensores del autogobierno y de la libertad de cátedra; es decir, los defensores de la autonomía universitaria en nuestro país, encabezados por Alfonso Caso, consistió en un proceder jurídico que combinara autonomía con responsabilidad estatal para que la universidad pudiera no sólo subsistir económicamente, sino desarrollarse. Esta pauta fue precisamente la combinación de la autonomía de la universidad (como una institución pública, como un organismo descentralizado del Estado; es decir, un órgano estatal pero autónomo del gobierno), con la responsabilidad del Estado para el financiamiento de la misma.

En este sentido, es necesario manifestar que las universidades públicas tienen derecho a recibir subsidios, no a título de apoyos discrecionales que los gobernantes pueden conceder o no, según estimen pertinente, para alentar o desalentar ciertas cuestiones que consideren prioritarias. Precisemos que el derecho de las universidades públicas consiste en operar con fondos que no pertenecen ni al Estado ni al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto, que es la que mantiene el pacto con la comunidad universitaria.

Considerada bajo estos parámetros la autonomía universitaria requiere también:

Libertad económica, lo que significa libertad para administrar y ejercer el patrimonio universitario; es necesario aquí subrayar que la universidad no puede cubrir sus necesidades con recursos propios, lo cual hace necesario que el Estado otorgue un subsidio, pero es la universidad la que determina en qué rubros y en qué proporción se gastarán los mismos y, los órganos universitarios que administran dichos recursos, no rinden cuentas a organismos gubernamentales o estatales, sino al órgano supremo universitario. A saber: e Consejo Universitario. Lo antedicho no obsta que la universidad se transparente e informe a la sociedad de su circunstancia y desarrollo.

El conocimiento y el poder político-económico-jurídico del Estado sólo pueden manejarse por separado. Sin autonomía la universidad mal podría desempeñar su trascendente tarea; existe una relación dialéctica entre los objetivos, misión y visión de la universidad y su autonomía; no es una manera de ser, sino presupuesto esencial de la existencia de la universidad; si la sociedad tiene derecho a la verdad, la universidad debe mantenerse, por principio, libre de prejuicios y de compromisos políticos o ideológicos con el Estado o con cualquier otro sector de la sociedad política para alcanzar la ascendencia y el respeto de toda la sociedad. El objetivo de la autonomía consiste en asegurar las condiciones necesarias para garantizar la función social de la universidad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como todas las universidades públicas, refrenda el compromiso de someterse al derecho, a su propio derecho, al derecho universitario que deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del estado de Morelos y de la Ley Orgánica que rige su estructura y destino.