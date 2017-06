Opinión - Al final de esta jornada

Opinión

| Carlos Morales Cuevas

2017-06-17

Al final de esta jornada,

no me retiro a mis cuarteles de invierno, no,

aún me queda una esperanza,

la esperanza de que esta noche me bese tu mirada.

Se nos acaban los azares y el vino,

mas nos quedan las causas y el destino.

Los motivos sobran, o por lo menos alcanzan,

y el latido en ti, ruge y navega entre mares.

Ya no vemos el horizonte, la vista está cansada,

se nos murió el sol sobre la mesa, en plena madrugada.

El ángelus viene nuevo, no así el demonius fraterno.

Tus ojos pasan por mí, se detienen en mis labios y te quiero,

te quiero como para querernos siempre, o quizá un poco más.

Al final de esta jornada,

no me retiro a mis cuarteles de invierno, no,

más bien me meto en ti, en ti mi primavera,

en ti mi vida nueva, mi jornada con flores,

con lunas, con besos, con miedo en los valores.

Al final de esta jornada,

solo espero salvarme, curarme en ti,

Extirpar mi dolor, meterlo en un cajón,

y que tú y yo soñemos en el insomnio de Dios.