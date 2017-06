Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-06-17

1.- Una selección sin luces

2.- Brizio-Equipo

3.- Juegos

4.- Édgar

1.- La selección del señor Osorio no tiene luces, ni emociona, ni contacta; ahí está, y con algunos triunfos, y con el pasaporte para Rusia, pero lejos de ser un atractivo, pese a los esfuerzos de los merolicos de la prensa, radio y televisión que siguen pensando que no respaldar a este grupo de futbolistas, en su mayoría comedidos y de poco aporte y apego al verde, es querer a México, en esta idiosincrasia que revela pobreza de miras, una limitante que es de muchos más, y que impide hacer críticas objetivas, porque, cuando las cosas no salen bien, entonces se cae en el otro extremo, y cuando digo que las cosas no salen bien me refiero a los resultados, no a jugar bien; eso no se le exige al representativo verde, que gane y como sea, que gane aunque sea a rivales tan pobres como los que se tienen en la zona Nortea, Centroamericana y del Caribe, y más en este momento, en donde al enanismo natural, está el enanismo de una falta terrible de talento en todos, incluido el verde, al que se le agrega la carencia de voluntad y de entrega, de conformismo, y es el público y la prensa los responsables de esta situación, como con poco se festeja, pues se le entrega poco y suficiente para cobrar y regresarse en donde sí les exigen y en donde están dispuestos a la entrega en los entrenamientos y los partidos.

a.- De este cuadro verde no se puede predecir absolutamente nada, así se enfrente uno torneo u otro, a un rival o al otro; no se puede adelantar más que desempeño mediano.

b.- En la eliminatoria, se está ahí, invicto, más por poca calidad rival que mérito propio.

c.- Jugadores que cobran mucho, pero que aquí llegan a ganar lo más con menos.

d.- Nadie los puede entrevistar, nadie les puede decir nada porque los señores se ofenden y vetan, y la culpa es de los periodistas que insisten en las entrevistas a algunos

e.- Es cierto, en no pocos medios los censuran, y ¡cuidado que lleguen sin la nota!.

f.- ¿Sigue siendo un negocio la selección nacional?. Sí, es más negocio que deporte.

g.- Lo que tocan FMF y FIFA lo llenan de mercenarismo, dólares y posible corrupción.

h.- Todos los torneos y los partidos no tienen otro signo y objetivo que los dólares.

i.- A los jugadores se les explota hasta que estallan; no hay periodos grandes de relax.

j.- Son productos desechables, hasta las mismas figuras; es el capitalismo exacerbado.

2.- Cuando Arturo Brizio Cárter tenga a los hombres de su equipo integrados, sabremos qué tanta libertad tiene y qué tanto quiere hacer por el arbitraje

3.- Los Juegos escolares de educación básica inician mañana, y ayer fue el abanderamiento en las instalaciones del IEBEM. Ramón Ortiz Miranda, el responsable en el área de educación primaria brilló por su ausencia.

Dicen que fue a otro evento. Es claro, le dio más importancia a lo otro y demuestra su incapacidad para planear los eventos. Es un desastre el personaje, pero ahí sigue. Pobre educación primaria.

4.- Édgar Medrano, quien fuera responsable del deporte en Jiutepec, va restableciéndose, después de una fuerte lesión que tuvo en una de sus piernas. Ánimo.