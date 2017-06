Local

Gerardo Suarez

2017-06-16

El ex priísta Manuel Martínez Garrigós no es militante del Partido de Regeneración Nacional, dejó en claro el senador Rabindranath Salazar Solorio, quien explicó que ni el ex alcalde de Cuernavaca ni su hermano José se han afiliado a MORENA, y por tanto, serán escrupulosos como marcan sus estatutos para que todos aquellos que lleguen a este instituto político no tengan pasados negros ni cuentas pendientes con la Ley.

Dejó en claro que en MORENA tienen las puertas abiertas para todos los militantes de otros partidos, aquellos que han visto y necesitan un cambio verdadero y que buscan al partido para desde sus trincheras, trabajar en favor de un mejor Morelos y un mejor México.

Sin embargo, expuso que estarán atentos a todos los personajes o personas que se acerquen al partido con algún fin personal porque, se estará revisando minuciosamente que quienes aspiren a un cargo de elección popular no tengan cuentas pendientes dentro de la administración pública o incluso, tengan que ofrecer alguna explicación respecto de su pasado.

Insistió Rabindranath Salazar que MORENA tendrá que ser muy escrupuloso y buscará a las mejores personas con la finalidad de que sean estas quienes puedan abanderar al partido en las próximas candidaturas que están por darse el año próximo, pero que no estén señaladas por la sociedad derivado de alguna mala administración o acusaciones de malversación de recursos.

Cuestionado respecto a las imágenes que se filtraron en redes de priístas que han decidido incorporarse a MORENA, explicó que hace algunos días llegó un grupo de personas que mostraron interés en integrarse a los trabajos del partido sin embargo, llegó José Martínez Garrigós, hermano del ex dirigente estatal del PRI, Manuel, pero ello aclaró, no significa que ya se estén dando candidaturas o sea este el candidato a la gubernatura de Morelos.

Refirió que MORENA no va a postular candidatos que tengan antecedentes penales o investigaciones por parte de entidades de fiscalización, ya que es uno de los candados que el partido estará tomando en cuenta, por lo que se hará un análisis escrupuloso en ese sentido para que no vayan quienes tengan un tema pendiente con la justicia o con la fiscalización de recursos, abundó.

Y como ejemplo, adelantó que para el mes de septiembre se llevará a cabo una reunión en la Ciudad de México, donde se hará un segundo momento de la “Firma por la prosperidad del país”, a la que se estará convocando a personajes, mujeres y hombres valiosos de todo el país que confían en que el proyecto de MORENA de que se pueden cambiar las cosas de fondo, tanto en Morelos como en el país.