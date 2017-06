Local

Guadalupe Flores

2017-06-16

-“Explota” contra la prensa que lo cuestionó sobre los señalamientos de diputados del G-10

El secretario del Trabajo del gobierno estatal y ex diputado de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, explotó contra la prensa que lo cuestionó sobre los señalamientos de los diputados de G10 de que sigue cobrando su salario como legislador.

En tono agresivo, el funcionario estatal respondió que es una mentira y son señalamientos pocos serios, además negó que continúe en la nómina del Congreso local.

“Es una mentira, entiendo que cuando hay crisis, hay señalamientos muy pocos serios, hay algo que aclarar que el diputado Ulises Vargas (su suplente) es mi amigo, y su equipo es mi equipo, los dos ganamos con el mismo equipo y Ulises por determinación propia decidió mantener a las mismas personas que han venido acompañando, pero eso de que yo cobre en el Congreso sí me parece una barbaridad”, dijo.

No obstante, se le cuestionó el monto de la nómina de trabajadores que dejó el Congreso local, no es excesiva, sin embargo, éste respondió: “es un promedio, no es tanto el monto”.

Agregó: “No es tanto el monto de trabajadores es un equipo de 23 trabajadores que gana poco, para muchos será mucho porque les pagan mucho a sus trabajadores; la media de la nómina que un servidor percibe es de 200 mil pesos para el pago de nómina y no las mentiras que se han publicado por algunos diputados en redes sociales”,

Sin embargo, durante la entrevista, el funcionario estatal se contradijo, cuando dijo: “la nómina que yo tengo y que cobraba y que ahora tiene Ulises es de 200 mil pesos”, por lo que la prensa pidió a Santillán Arredondo, aclarar si continúa cobrando como diputado, éste respondió enfurecido que era una pregunta capciosa y pidió a los reporteros presentar las pruebas de que aún cobra en el Congreso local.