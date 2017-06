Local

Erick A. Juarez |

2017-06-16

-Debido a la falta de la necropsia del cuerpo de Ramsés Alí, hijo de la actriz

Ante la falta de la necropsia del cadáver de Ramsés Alí Márquez Dupeyrón, el juez de control y juicio oral denegó la reapertura de la investigación de la muerte del joven por envenenamiento, hechos ocurridos en el mes de marzo del 2015.

Fue durante la audiencia que se llevó a cabo la tarde de este jueves en las instalaciones de los Juzgados de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, cuando el juez de control determinó que derivado a la falta de la necropsia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se podrían reanudar las investigaciones sobre las causas de la muerte de Márquez Dupeyrón.

El abogado de la familia Dupeyrón, Christian Fragoso Velázquez, confirmó que durante los próximos tres días emitirán un recurso de apelación ante los juzgados orales a fin de que sea remitido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y sean los magistrados los que determinen la situación del juez de control o bien, ordenen la reapertura de la investigación.

"El juez determinó que al no haberse realizado la necropsia al cuerpo de la víctima, que fue cremada, hoy en día no existe esa posibilidad de que constatar si efectivamente la causa de muerte se vio vinculada íntimamente por lo que le fue administrado a la víctima (...) Sin embargo, si se puede hacer un estudio, mediante un especialista en la materia, mismo que puede ser un endocrinólogo para determinar si el contenido del brebaje desencadenó el estado de salud del joven", dijo.

Por su parte, la actriz mexicana de televisión, Elizabeth Dupeyrón Unda se dijo indignada de la justicia en Morelos ante la negativa que realizó el juzgador del Tribunal Superior de Justicia, cuando en el marzo del 2015, Ramsés Alí padecía de diabetes sin embargo, éste acudió a un curso espiritual de sanación por recomendación de Mariana "N", quien fue identificada como la hija del ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.

"Mi hijo acudió lleno de entusiasmo a un curso de sanación espiritual y sus cerdos sanadores, que se hacían llamar médicos, que se hacían llamar especialistas, eran D'Js y manejaban el mundo de drogas, lo que le dieron fueron drogas no bien administradas; no me importa que le hayan dado té de manzanilla, pero porqué no lo atendieron, ya que lo guardaron en un cuarto durante tres días sin atención médica cuando padece de diabetes y estaba en agonía porque le dieron un brebaje; tuvieron tres días para salvarlo y no lo hicieron, pero como son juniors y con poderes políticos prefirieron decir que le dieron un té alucinógeno", aseveró.

La actriz lamentó que en el Estado de Morelos no exista la justicia, debido a que los delincuentes se burlan de esta por sus intereses políticos.

"No puedo creer que venga de un juzgado y que ellos mismos hayan dicho que no hay elementos de prueba porque ​no hay cuerpo del delito (...) La impartición de justicia aquí no existe; vamos a buscar la justicia a través de los abogados, estoy indignada porque México se está hundiendo en la impunidad, no son estas chiquitas, ya que son ratas enormes y gigantescas que no las ven, no hay más ciego el que no quiere ver. Mariana Colosio y su esposo son quienes dieron ese curso de sanación, donde cobraron y tenían en custodia a mi hijo, ellos debieron haberlo llevado a un médico y no hicieron nada", reveló.