Opinión - De los conflictos del gober Graco

2017-06-16

Recibí una crítica amistosa sobre mi último párrafo del artículo que habla del Mercado de Pulgas. Dice mi amigo Roberto: “Hugo. Con todo mi aprecio por ti y sin ánimo de ofender, pero me parece excesivo que digas esto. Conozco tu sapiencia, experiencia y capacidad, pero de allí a que digas que puedes sacar de sus "problemas" a quien tiene a su disposición todo el aparato del Estado en el estado a su servicio, me suena muy raro viniendo de tu parte. Me parece que deberías ser más preciso. Y que conste como te consta que no soy el "defensor" del gobernador que solo lo han creído los incautos”.

Me parece divertido porque en principio lo expresé como una broma. Pero una broma siempre tiene algo en serio. En la broma, la verdad se asoma.

Primero.- Dije amigos ilustres y vaya que los hay. Y que los tengo.

Segundo.- Por ejemplo, con relación al conflicto con el Pdte. Mpal. de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco, hay personajes cuya experiencia en materia administrativa y municipal así como experiencia política es indudable. Ellos pueden intervenir a fin de atemperar esos conflictos nacidos no precisamente de circunstancias político administrativas sino de envidias personales, de reconcomios mal digeridos y rencores peor asimilados.

Con buena voluntad y mejor disposición se llegaría a un acuerdo que beneficiaría a la población en general. Estos políticos en ciernes -como el futbolista- deben aprender que cualquier decisión que tomen afecta a la comunidad. Graco, el gobernador, con toda su trayectoria negociadora lo sabe, falta que lo aplique. No puede mandar a su hijo a pelear por él ni a acordar por él.

Tercero.- En cuanto al C. Rector hay dos ex rectores que bien pueden colaborar. Ambos son –puedo decir con cierto orgullo- amistades cultivadas desde hace algunos años, incluso antes de que fueran rectores. Asimismo hay funcionarios expertos universitarios en materia administrativa y contable que -si es verdad que el problema lo constituye una auditoría federal que ha encontrado malos manejos- bien podrían solventar lo señalado. Por supuesto aquí se requiere transparencia y honestidad.

El Rector por su parte debería meditar en santa paz si es que se siente ya el protegido de los dioses para ser el candidato a la gubernatura como más de uno le habrá dicho. Debe saber él que los zarampagüilos lambiscones pululan en torno de aquellos que empiezan a destacar en algún sitio y las universidades son excelentes ámbitos donde medran la envidia y la vanidad, dos de los pecados capitales más heteróclitos.

Cuarto.- El asunto con el Obispo es más delicado y espinoso en razón de que se trata de temas religiosos que inciden en la sentimentalidad popular, que cierran el paso al raciocinio, que pueden incrementar el peligroso fanatismo más allá de lo tolerado…en fin.

Aquí intervendrían un buen grupo de sacerdotes de formación cristiana excelsa. Y no estoy exagerando. Es decir, gente ejemplar que ha hecho de su vocación ejemplo de generosidad, entrega y sacrificio; que busca la Justicia para propiciar la Paz; que denuncian el pecado social y anuncian la edificación de una nueva comunidad, de una nueva experiencia existencial basada en esa fuerza personal que llamamos amor. Un diálogo en el etimológico sentido auténtico de la palabra propiciaría bajar la tensión que se ha generado al ensordecer ante el reclamo de la feligresía y del propio Obispo. Reclamo referido a la proliferación de la delincuencia.

Por supuesto, en los tres casos se necesita disposición, buena voluntad, oídos abiertos.

Quinto.- En cuanto a este su servilleta. En más de una ocasión fui requerido para conversar –y acordar- asuntos espinosos y delicados con algunos eximios gobernadores. En todos los casos las conversaciones fueron privadas. En dos de ellos yo no ocupaba ningún puesto público, era Director del CORREO DEL SUR, un semanario independiente crítico y reflexivo cuyo nombre se lo apropió La Jornada Morelos y se lo quedó debidamente registrado el ex director de ese periódico León García Soler.

El primero fue Antonio Riva palacio con quien hablamos del conflicto de Xoxocotla a cuyos habitantes él había mandado reprimir con fiereza como ha sido costumbre del poder hacia los pobres. Algo tuvo que hacerse después de esa charla no precisamente amistosa.

El segundo –y más de una vez- fue Don Lauro Ortega con quien acordamos muchísimas cosas que ambos cumplimos en tiempo y forma. Yo más en tiempo y él más en forma guardadas las diferencias.

El tercero fue Jorge Carrillo Olea. En este caso yo era Diputado local, Presidente de Régimen Interno, Presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, Coordinador de la fracción del PRD y Presidente de la Mesa directiva del H. Congreso. Esta ya no se vale, no tuvo chiste pues el Gobernador se sentía más que obligado a conversar conmigo a fin de evitar el Juicio Político que se le inició y que llevó a feliz término la Comisión de Gobernación. Graco sigue diciendo que él fue, él solito quien sacó a Carrillo Olea. Hay quién le crea…aún.

Y sexto.- Finalmente, si hay un Gobernador a quien no le importa todo el aparato de estado con que cuenta, ese gobernador se llama Graco Ramírez. Nunca le ha importado, es más, nunca ha requerido asesores pues él se ha distinguido en esas lides. Graco no necesita asesores, necesita incondicionales.

Así que lo que se comentó en tono un tanto cuanto humorístico cobra aquí algún tono de seriedad. Disculpen los lectores si advierten en esta aclaración algún dejo de vanidosa autosuficiencia. No era –ni es- mi intención.