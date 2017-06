Brevi@rio... - Graco o Aureoles por la izquierda

Opinión

2017-06-16

A pesar de los resultados de su gobierno en Morelos el ejecutivo Graco Ramírez no quita el dedo del renglón y quiere la grande para el 2018. Pero en el PRD no es el único, también su homólogo de Michoacán Silvano Aureoles la quiere y se destapó sin tapujos, a pesar de que la entidad que apenas ha gobernado se encuentra tirada. Ambos, Morelos y Michoacán, junto con Tabasco, son el modelo de los gobiernos “democráticos y progresistas”, ¿así quieren gobernar al país?

En la loca carrera por la Presidencia de la República para el 2018, lo que estamos por ver será sin duda extraordinario. Pero hoy nos queremos referir a las aspiraciones manifiestas de los hombres más representativos de la izquierda democrática y progresista, los gobernadores de Morelos y Michoacán que, a su muy particular visión política, han sugerido un sacrificio con tal de encabezar un proyecto que sume a las corrientes de este extremo de la política nacional. Incluso, junto con el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, han establecido una especie de acuerdo dentro del PRD para empujar esa visión, con todo y la posibilidad de concretar una alianza con el Partido de Acción Nacional.

De los tres, el de Morelos y Michoacán han manifestado abiertamente que les gustaría, reúnen las condiciones y hasta dejarían todo lo que ahora tienen en sus manos, incluido el poder público de sus estados, para ser cabeza del “gran proyecto político” que buscaría unificar a toda la izquierda y hasta la derecha del país, para arrebatarle al PRI la Presidencia de la República en las elecciones del año entrante. Irónicamente, ambos gobernadores que han sido sumamente cuestionados en sus estados por sus acciones u omisiones, han antepuesto como ejemplo los “logros” alcanzados por sus administraciones en casi todos los ámbitos del quehacer político y social.

Pese a ello nadie los baja hasta ahora de la nube en que andan, es más, sienten que las pueden de todas todas y que al final, dentro del pacto que han hecho, alguno será el bueno y los demás se sumarán, sólo que en su lógica se les olvidan varias cosas. Primero, con tantas tribus en el PRD y con Miguel Ángel Mancera que aun siendo neoperredista también la quiere, y a decir verdad tiene muchos más bonos, la realidad para Graco Ramírez y Aureoles es más difícil, pues conseguir sus propósitos que cantarlos a los cuatro vientos no es lo mismo. En segundo, de cuajar un acuerdo con el PAN va a estar difícil que los albiazules dejen pasar mano para que sea uno de los suyos el candidato; y para rematar, en tercera, de no cuajar esta alianza y ante la decisión del dueño de la Morena, Andrés Manuel López Obrador, de no aliarse con el PRD, cualquier candidato de este partido estaría destinado a irse al fondo de las votaciones.

No queremos decir que en realidad las aspiraciones de los gobernadores “democráticos y progresistas” más bien sean sueños guajiros, pero a decir verdad y sólo con hacer una somera evaluación de su paso por la administración de sus estados, la gran interrogante es ¿y así pretenden gobernar el país? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los políticos oportunistas y simuladores…

BREVES: No son muchos los alcaldes del estado que son sensibles con los temas que tienen que ver con la educación, es más, son pocos los que verdaderamente han puesto manos a la obra implementando programas para mejorar las condiciones de sus escuelas y en favor de la educación de los niños y jóvenes, sin embargo, hoy quiero mencionar a tres que en el marco de su adhesión a la campaña convocada por la Sección 19 del SNTE “Yo firmo” en favor de la escuela y la educación pública, nos han compartido lo que hacen y que en otro espacio ampliaremos. Se trata de la alcaldesa de Tetecala, Luz Dary Quevedo Maldonado; el alcalde de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega; y el edil de Coatlán del Río, César Augusto Franco Pérez. Se trata de tres presidentes municipales que empeñaron su palabra por contribuir a la educación de sus municipios y lo están cumpliendo, destinando recursos y acciones, ¡Enhorabuena para sus gobernados!

