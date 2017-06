Nosotros - Congreso. Lo que no cuesta, se vuelve fiesta

Opinión

José María Román Román

2017-06-16

El escándalo en que se encuentra sumido el Congreso por su poca actuación, mas el problema laboral que tiene y que puede crecer debido a la gran cantidad de empleados innecesarios que manejan los intereses, no de la sociedad o de los concienzudos estudios que en materia legislativa deberían hacerse, sino a la atención personal de los intereses políticos de los legisladores, han dado origen a un conflicto que pone al descubierto la verdadera finalidad que cada legislador tiene en el desempeño del cargo.

Y es que hasta cierto punto es lógico el drama laboral que ahí se ha vivido porque el ejemplo lo han tenido los congresistas desde el inicio de su gestión cuando el propio titular del Poder Ejecutivo maniobró para hacer de ese congreso un órgano servil sin mayor criterio propio y con una tendencia muy clara en cuanto a omitir discutir y analizar la promulgación de leyes y sus efectos. El manejo del dinero público que Graco hace e hizo a su antojo en el gobierno permitió que pensaran los legisladores funcionarios del Congreso que así era la cosa y siguieron el ejemplo. El Congreso perdió su función por voluntad propia y eso demuestra la carencia de valores de estas personas que están ajenas a la función legislativa y que por amistad o compadrazgo terminaron haciendo un papel que solo ha demostrado lo ridículo de su incapacidad para representar a la sociedad. Graco, al llenarlos de dinero a cambio de no someter a discusión y análisis las leyes que enviaba engendró en ellos la tentación del dinero a manos llenas y lo fue a tal grado que Paco Moreno, de triste memoria, fue de los primeros en estirar el brazo y pluma en mano autorizó aparentemente gastos no justificados del dinero y de los recursos que el Congreso debió emplear para su función. Obvio que al descubrirlo o al comenzar a aflorar los primeros problemas lo que se hizo fue separarlo del cargo que le permitía la disposición del dinero, pero fue muy tarde porque el daño ya estaba hecho y solo fue cuestión de tiempo para tener las consecuencias. Este problema se va a resolver, el Gobernador tendrá que intervenir para dar una salida financiera de acuerdo a lo que sea su voluntad, porque no será gratis la solución, Graco buscará a cambio aprobaciones de leyes o disposiciones que requieran autorización del Congreso de acuerdo a sus interés y uno de ellos seguramente tendrá que ver con su sucesión porque para ponerse a salvo Graco requiere dejar en manos de su hijastro o de alguien de su absoluta confianza las riendas del gobierno, sobre todo para que le cubra la espalda por lo que viene de los excesos que en materia financiera y legal hizo. Ya otros ex gobernadores como los de Veracruz y Quintana Roo abrieron camino sobre la forma de hacer este proceso perverso, desde luego con malos resultados, pero Graco, maestro en el manejo buscará corregir los defectos para protegerse.

Los legisladores, con Paco Moreno a la cabeza copiaron las formas de Graco y a manos llenas dispusieron del dinero que tenían a su disposición, y siendo como son y con las muestras que tenemos de la calidad de legisladores que son, pues no hicieron más que practicar el refrán de que “en arca abierta hasta el más justo peca”. Se habla de pedir auditorías al Congreso, pero solo son habladurías que terminarán en nada, solo son llamaradas de petate para ahuyentar a los mosquitos tan molestos en estos tiempo de lluvia. El auditor Vicente Loredo no es tarugo y se hará de la vista gorda, que no le cuesta ningún trabajo. Al asunto le dan demagogia pura diciendo que van a privilegiar el diálogo en el problema laboral, es decir, dicen que se harán mensos y que sobrellevarán las cosas para que seamos mejores entendedores del mensaje que están enviando. Le darán largas al asunto de aclaración de cuentas hasta someter un acuerdo que previamente Graco les dirá cuál o cuáles. Seamos honestos, aquí se ha aplicado con claridad el refrán de “lo mío es mío y la lana de los contribuyentes, también”, o más claro para que le entendamos al problema y miremos a los culpables con otros ojos, “¿si el Gober agarra y agarra bien, nosotros, por qué no?, aquí. Lana sube y lana baja…pero a los bolsillos de los perversos, mientras a los trabajadores, que se los coma el León…aunque, no crean, esto puede dar al traste con muchas cosas porque a río revuelto la lengua se suelta fácilmente y surgen los deseos del desquite y los trabajadores saben mucho de los secretos que ahí se han dado, secretos que pueden flotar en los aires transparentes del cielo azul de Morelos.