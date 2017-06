Cultura

2017-06-16

Cuatro Exposiciones colectivas que muestran el trabajo de los estudiantes de Octavo y Sexto semestre de las áreas de nuevos medios y documental en Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Fotografía, Video, Animación, Instalación, Multimedia, Performance, Dibujo y Grabado, 4 exposiciones colectivas, coordinado por los profesores Sandra Loewe, Gilberto Chen, Blanca Ruíz y Antonio Outón, en una serie de Inauguraciones en 4 espacios diferentes el viernes 16 de junio de 2017.

*** “Principios de otras realidades”, Las cosas nunca son como son, sino como las hacemos ser. La realidad es ese principio indeterminado que más que definirse a sí misma, nos define a nosotros mismos. El arte de nuevos medios nos lo demuestra de muchas formas: Escuchamos lo que sucede en otras partes, miramos cosas infinitamente pequeñas o infinitamente grandes que nuestros ojos nunca abarcarían. Las pantallas, los teléfonos, los cables y las señales, nos hacen aparecer como verdades todo aquello que pertenece al ámbito de la ilusión y el deseo. Así, es sólo a través del arte que podemos pasar del engaño al la autoafirmación y el conocimiento de nosotros. Lo que decidimos hacer verdad, revela lo que somos y lo queremos ser.

Artistas: Guadalupe Álvarez, Nancy Mariana Espinoza, Oscar Yasser García, Gloria Elena Jiménez, Guadalupe Romero, Aura Mitzi Ruíz, Josué Issael Soriano, NARO, David Valladolid y Josué Rebolledo; Curaduría de Antonio Outón; se Inaugura en el Instituto de la Juventud de Cuernavaca a las 17:00 horas, avenida Morelos 157, tercer piso, centro.

**** “Espejismos”, Toco mi cuerpo. Siento cada curva, pliegue. Me reconozco en mi propia ansiedad. Muevo los brazos. Las piernas. Siento mis latidos, mis secreciones. Toco mi cara. La de todos los días. La que conforma mi identidad, mi nombre y apellido. Me enfrento a mi propia mirada. Mi cabeza da vueltas. Febril. Entonces. Recurro al antifaz. Uso alguna máscara. La melancolía llega sin pedir permiso. Cuando lo ha pedido. Aunque también, puede haber placer. Y así me digo: soy yo, aquí estoy. Aquí y ahora. Y conmigo está mi familia. Mis hermanos. Amigos. Y las evasiones, las horas vacías del reloj. Busco algo afuera, el paisaje se extiende como línea caprichosa. Voy hacia allá. O. Mejor. Que la naturaleza llegue hasta mi puerta. Para fundirme en ella. Abro las ventanas para que entren los pájaros. Pero. También hay pájaros negros. La violencia, el maltrato al semejante. Entonces. A veces prefiero el silencio. Algo de soledad se extiende como aroma de flor nocturna. Sin dramas. Solo la cotidianeidad. Cuando se tienen veintitantos años, --o desde mucho antes, y hasta mucho después--, y existen más preguntas que respuestas, la cámara ofrece espejos que reflejan historias paralelas. Estas corresponden a los alumnos de la Facultad de Artes de la UAEM.

Artistas: Edgar Aloe, Fernanda Guadalupe Álvarez, Lizeth Bahena, Giovanni Bahena, Arelis Cortez, Avilene Cruz, Dayana Delgado, José Antonio Fonseca, Luis Martín Hernández, Citlali Jasso, Edgar Martínez, Liliana Mendoza, Rodolfo Munguía, Valeria Orozco, Alejandro Sánchez, Daniela Tovar, Febe Zabaleta, Mayra Arcos, Karen Jacobo, Liliana García; Curaduría de Blanca Ruíz; se Inaugura en La Casona Spencer a las 18:00 horas, Hidalgo 22 centro.

***** “Los Otros son tangibles”, El Otro, los Otros, ellos que colonizamos con una imagen, que los hacemos bárbaros o mártires. El Otro es tan cotidiano, normalizado por las imágenes que diario transitan en nuestro entorno. El Otro es particular, único y es parte de una memoria colectiva que se intenta olvidar haciendo suyas esas particularidades. El Otro es violento desde una mirada castradora y también es un noble desde el punto de vista de la realidad en México. El Otro es tangible para nosotros, lo hemos tocado en muchas formas, lo hemos apapachado y aborrecido ante el espejo. Al Otro que vemos de lejos pero podemos tocar. Desde la imagen fija hasta el audiovisual, esta muestra propone una reflexión sobre el estigma y la identidad que creamos a partir de nuestro reflejo con el otro.

Artistas de la Fotografía: Zaira Delgado, Ivonne Leyva, Edwin Martínez, Viridiana del Bosque, Leyser Meléndez Neri, Zuriel Hinojosa, Isai Mansanilla, Violeta Soriano. Artistas del Audiovisual: Giovanni Bahena, Roberto Gutiérrez, Elide Gutiérrez, Rodrigo Luz, Ivonne Leyva, Axel Patiño Roa, Diana Arenas, Frida Chui, Atena Carbajal, Isai Escobedo, Gin Lagunas, Noé Rodríguez, Tai Torrez, Irving Molina, Edgar Gómez, Anaí Moyado, Brenda Soriano, Silvana Solís, Jessica Crucillo, Cesar García. Curaduría: Sandra Loewe y Gilberto Chen; se Inaugura y se proyecta en el cine Morelos a las 19 horas.

****** “Xcarnación”, Es solo a través del cuerpo que es posible la estética. La carne, la sangre, las vísceras, son la forma de las cosquillas, los dolores, los orgasmos y las lágrimas. A veces nos escondemos detrás de las paredes, los árboles o las nubes, tapándonos la cabeza, cerrando los ojos, como para vernos por dentro, y nos damos cuenta que el mundo sigue allí; que las sensaciones se aceleran y finalmente nos revelan poco a poco. Otras veces nos desnudamos, nos exaltamos, nos vaciamos; y nuestros cuerpos irradian una energía que transforma la materia, al mundo y todo lo que nos rodea. Un éxtasis, una explosión, que finalmente conduce al descanso, a la paz y a la contemplación, como si la tentación fuese el camino de la santidad. Todas las veces está presente la relación, intuida desde la antigüedad, entre la carne y el alma. Las sensaciones, lo que sentimos desde el cuerpo; no sólo quedan impresas en nuestra piel, sino que van forjando el espíritu. Así, debemos suponer que el alma no sólo habita al cuerpo, sino que es el cuerpo.

Artistas: Keila Saucedo, Marvin Jasiel, Brenda Palacios y MOBS; Curaduría: Antonio Outón; se Inaugura en La Presidencia a las 21:00 horas Edificio Yalile primer piso, Santos Degollado 18 (esquina Mariano Matamoros), Centro.