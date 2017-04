Local

Contra “Cuauh” no hay orden de aprehensión

Erick A. Juarez |

2017-04-18

-El proceso se llevará con transparencia y autonomía; confía titular del TSJ en que jueces resolverán conforme a derecho

-Niega Verónica Cuevas que Fiscalía General del Estado haya hecho la solicitud correspondiente sobre el asesinato de Juan Manuel García

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, confirmó que no existe ninguna orden de aprehensión y/o presentación en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su supuesta relación en el homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano.

En entrevista, la impartidora de justicia aseveró que el proceso judicial se llevará con transparencia y autonomía, por ello, confió en que los jueces orales resolverán conforme a derecho.

En ese sentido, Cuevas López negó que la Fiscalía General del Estado (FGE) haya solicitado una orden de aprehensión en contra de Blanco Bravo por su presunta vinculación con el asesino del organizador de la Feria Cuernavaca 2017, Juan Manuel García Bejarano.

"En el Tribunal Superior de Justicia no hay nada de eso. Hasta el momento, no hay ninguna solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía General de Justicia (...) Lo único que como titular del Poder Judicial puedo decirles a todos los medios de comunicación que el procedimiento se seguirá con toda la transparencia, autonomía, no hay nada más que decir, ni hacer especulaciones, los procedimientos se van a llevar a cabo como todos", reveló.

Cabe mencionar que el jueves 13 de abril, un juez de control y juicios orales dictó vinculación a proceso a José "N" por haber accionado el arma que dio muerte al empresario de la Feria Cuernavaca 2017.

En la declaración que rindió ante el juez de manera privada admitió que había sido contratado por terceras personas para cometer el asesinato, nombres que no fueron revelados por el juez de la causa tras emitir su resolución.