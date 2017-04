Local

Guadalupe Flores |

2017-04-18

-En un plazo de 45 a 60 días iniciará proceso de licitación pública nacional, dice

Según el secretario de Movilidad y Transporte, Jorge Messeguer Guillén, el Morebús empezará a operar en “menos de un año”, esto, tras informar que en un plazo de 45 a 60 días iniciará el proceso de licitación pública nacional.

En entrevista, explicó que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado construirá las vías por donde operará el nuevo sistema de transporte.

Por lo anterior, informó que el próximo mes de junio podría iniciar la construcción de las vías, después de que se defina la empresa que gane la licitación para el Morebús.

Explicó que el proyecto de movilidad costará mil 400 millones de pesos -recursos que fueron gestionados ante BANOBRAS y el Banco Mundial- que contempla la construcción de las vías y la adquisición de unidades que será de 128 autobuses.

"Recordemos que es una flotilla de autobuses con gas natural, lo cual implica un decremento en los gases contaminantes", explicó Messeguer Guillén.

En otro tema, sobre los rumores de su salida de la SMyT, dijo: “Yo me debo a las decisiones del gobernador, esos rumores salen en tiempos políticos pero no nos espantan uno es firme en sus convicciones y congruente; y seguiré en el PRD, por eso hice un video para que no haya tantos dimes y diretes que tratan de confundir a la gente”.