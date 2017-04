Local

Erick A. Juarez |

2017-04-18

-El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad exigió a las autoridades el esclarecimiento del caso

Tras el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, el pasado 6 de abril, miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública exigieron a las autoridades estatales esclarecer el asesinato del organizador de la Feria Cuernavaca 2017.

En entrevista, el presidente de dicho Consejo, Rafael Rueda Moncalián, no descartó los posibles vínculos del asesino a sueldo con la delincuencia organizada, de ahí que consideró importante el esclarecimiento del homicidio.

Rueda Moncalián exhortó a las autoridades estatales y municipales a no politizar el asesinato del joven García Bejarano, esto, al considerar necesario que las autoridades judiciales puedan otorgar la pena máxima al presunto responsable, Juan "N", quien actuó con alevosía y ventaja.

"Lo que he visto que en este caso en particular es un teje y maneje en un pleito político que no se debe de llevar, yo creo que como dijo el papá del joven, no se politice el asesinato y que no se interfiera en las investigaciones, pero sí que caiga todo el peso de la ley que trae todos los agravantes, así como también que se busque quiénes son los autores o autor intelectual del homicidio", declaró.

El también empresario no descartó que Juan "N", sea un sicario a sueldo, por lo que se deberá de investigar el fondo del interés del asesinato de García Bejarano, ya que la Feria Cuernavaca y el palenque han traído problemas, principalmente en otorgar las concesiones.

Antecedente

El pasado 6 de abril del presente fue asesinado Juan Manuel García Bejarano cuando se desarrollaba la cabalgata, hechos ocurridos en Avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca.

Por ello, el pasado jueves 13 de abril del año en curso, fue vinculado a proceso Juan "N", quien en una audiencia privada aseguró que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, fue quien le pagó 200 mil pesos para asesinar al empresario.