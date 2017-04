Local

Asume ex diputado ahora la Secretaría del Trabajo

Guadalupe Flores |

2017-04-18

-Sin la presencia de su antecesora, Gabriela Gómez Orihuela





Sin la presencia de su antecesora, la ex secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Gabriela Gómez Orihuela, Francisco Santillán Arredondo tomó protesta como nuevo titular de la dependencia.

Este lunes, el ex diputado local por el Partido Nueva Alianza (Panal), fue nombrado secretario del Trabajo por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, al término de evento de toma de protesta, negó sumarse a las filas del PRD.

Según, el nuevo funcionario, el mandatario estatal lo invitó a sumarse a su gabinete y aseguró que tomar la decisión de ser secretario no significa traicionar a los ciudadanos que votaron por él “porque nada me bloquea que en mi tiempos libres siga con esa labor de seguir en las calles trabajando por los ciudadanos de Cuernavaca, seguiré trabajando desde otra óptica y otro mecanismo de trabajo; no necesito cargo público para trabajar por la gente”.

Además, negó que su nombramiento sea un premio por aprobar las iniciativas enviadas al Congreso por el mandatario estatal y agradeció al jefe del Ejecutivo “abrir las puertas de su gabinete a personajes de otras fuerzas políticas”.

“Siempre señalé errores, no veo que sea un premio; es abrir el gabinete el gobierno estatal a la diversidad de las fuerzas políticas y seguir construyendo”, dijo.

Sobre las críticas por su decisión de trabajar en el gobierno emanado PRD, Santillán Arredondo respondió: “hay ciudadanos que no están contentos con mi decisión y los conozco a la mayoría, a los que no, son trolls y son (usuarios de redes sociales) los de siempre me han criticado

Finalmente, a pregunta expresa sobre qué plazo se ha fijado para dar resultados en la Secretaría del Trabajo, respondió: “Denme oportunidad de llegar, de sentarme, denme chance de ver cuál es el estatus de la dependencia”.