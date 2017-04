Casos y Cosas de Morelos - Escuela de teatro mexicano

Opinión

| Sergio Dorado

2017-04-18

Valdría la pena ir pensando en una escuela de teatro por si acaso el PRI pierde las elecciones del Estado de México, sus miembros lo hacen bastante bien. Les sale muy natural. Así podríamos disfrutar del glorioso teatro mexicano contemporáneo en una especie de Globe británico diseñado con techumbre de paja y un escenario desnivelado con gradas desvencijadas al frente para albergar a los espectadores comiendo chatarra minutos antes del espectáculo.

Habría que nombrar a Javier Duarte de Ochoa, desde luego, actor protagonista de la obra, para que con su sapiencia tapizada de cultura e histrionismo inspirador, enseñe las mil y una máscaras del discurso político ensayado a los alumnos distinguidos en la materia de Técnicas de Corrupción Lucrativa. Esto si el PRI pierde las elecciones de los mexiquenses, desde luego. Porque los originarios de este estado todavía corren una pizca de riesgo de que el emblema priista los siga gobernando, ahora con la colaboración de Banorte.

“No, no voy a huir” –respondió seguro Javier Duarte de Ochoa a la pregunta de Carlos Loret de Mola en la última entrevista, añadiendo que al salir del estudio de televisión, como funcionario responsable, iría directamente al Congreso del estado de Veracruz para someter su dimisión ante los diputados locales. Salió muy campante.

Me lo imagino una noche anterior frente al espejo del baño, somnoliento pero incapaz de dormir, nervioso pero haciendo discurso tras discurso y careta apropiados para la credibilidad, aunque de su fechoría ya lo sabíamos todos. El día después, con cara de ratón de utilería y anteojos negros, el exgobernador veracruzano pondría gesto adusto y valiente frente a la cámara 1, al decir: “No”, y cámara 2. “No voy a huir”. Luego, ante la audiencia mexicana, saldría corriendo de la justicia ante evidencia descomunal de una ambición ridícula y desbordada.

El histrionismo es una destreza que se da bien en el PRI. Javier Duarte de Ochoa no es en lo más mínimo el único ejemplar de esta habilidad partidista. En la escuela de teatro mexicano se aprende a distinguir, de entrada, el discurso en concordancia con la expresión corporal para aspirar a ser algo en la vida política, que si va bien, es mucho más rentable que los business de Donald Trump, miles de millones de pesos o dólares al bolsillo; si te pones listo, pues. Pero no es sólo la parte teórica lo importante en la escuela del histrionismo priista sino aprender a administrar la gesticulación apropiada en la práctica misma y sin sudar frío. Eso es temperamento tricolor y hay que aprender a activarlo.

Ya después el gordito salió huyendo como una gallina picoteada por el gallo porque el macho se ha cansado de tener huevos con ella, y tristemente el arte del histrionismo en la víctima empieza a desvanecerse, lo cual da cabida a la tristeza y la preocupación permanentes que dan los picotazos de conciencia cuando la soledad es abrumante y el pecado es superior, si es que trae alma dentro. Incluso lo imagino llorando e hincado en la regadera porque no fue capaz de distinguir a los amigos políticos de antaño que hoy aprovechan su mala suerte como promoción política con una rata expiatoria de rancho.

Y así se escucha el interior del Globe mexicano atascado de gente hasta el rincón último del teatro: ¡Crucificadle! ¡Crucificadle!, gritan enardecidos los espectadores mientras el exgobernador veracruzano, con cola larga y cara de roedor alarmado, aparece temblando y esposado en escena para ser juzgado por los jueces disfrazados de inquisición y plumas de buitre en el chueco sombrero negro.“¡Culpable!”, “¡Culpable!”, “¡Culpable!”, se oye el estruendo. “¡México!, ¡clap!, ¡clap!, ¡clap!” “¡México!, ¡clap!, ¡clap!, ¡clap!” Incluso los priistas, de pie, se han ido acercando al escenario y quieren sangre del árbol roñoso caído. ¡Que lo esculquen todo!, exigen desgañitados y manoteando al pie del foro sus pares.

El PRI ya no tiene remedio, no puede cambiar. El problema es que no se hunde solo, se lleva entre los pies a los demás a los que ha inculcado una cultura centenaria que ellos con denuedo han armado y defienden con histrionismo “patriótico” en el Globe del arte mexicano. El viacrucis que sufren varios gobernadores es el extremo a que ha llegado la cultura que defienden los priistas, incluso aquéllos que corren el riesgo de victimización si la tuerca se chispa de repente. El priismo debiera ser ya un modelo acabado.