Bonifacio Pacheco |

2017-04-18

Breverías Culturales

En Nissan de Civac, en la década de los 80’s, un seguidor de partes, al mencionar la existencia de partes que estaba en rojo, solía decir al mencionar su stock de partes: “La verdad de la verdad, es tanta”. Hoy como en ese tiempo, la verdad ha perdido su real dimensión.

Cuando los funcionarios o las instituciones se dieron cuenta que la verdad se puede desplazar en el tiempo y en el espacio, para que la justicia no los alcance, ya no se preocuparon por hacer que esa verdad fuera real.

Enrique Peña Nieto, legalmente es presidente de México, pero no justamente (el desvío de fondos para su campaña por Manuel Martínez Garrigós en Morelos, así lo evidencian). Entonces, a partir de ese momento, justicia y legalidad, pueden convivir sin confrontarse, gracias a leyes malparidas.

De igual forma, los encargados de la comunicación social, han hecho que los encargados de hacer llegar la verdad a la ciudadanía, se corrompan o los ignoran. Estos hombres y mujeres que deben hacer un reporte (reporteros) de lo que está sucediendo en algún lugar o momento específico, a veces, les estorban a los comunicólogos. En el congreso del estado es donde más se ha manifestado, hay el caso de una reportera quien fue agredida por un patán-guarda de un diputado.

Por otra parte, Graco, ha tratado de desaparecer los medios contrarios a su verdad. O también, al declarar su verdad, no los necesita, porque su verdad es irreal pero irrebatible, no hay ley que lo obligue a decir la verdad, y cuando lo llamen a cuentas él ya no estará aquí como actualmente sucede con otros gobernadores, hasta que el destino los alcance.

UNAM MORELOS: Andrés Moreno, Human Evolutionary and Population Genomics, Langebio & Department of Genetics, Stanford University, en el marco del Seminario Frontiers in Genomics presentará la ponencia “Reconstructing human migrations through admixture deconvolution of the genome”, en el auditorio “Doctor Guillermo Soberón” del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información con la Licenciada Iliana Bahena correo-e: ibahena@lcg.unam.mx pagina-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2017-01/Andres+Moreno.

PRESENTACIÓN del catálogo y clausura de la exposición "Doble o nada (y más)" de Diego Lapuente, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca a las 18:00 horas, entrada libre.

9º MORETÓN NACIONAL de Teatro: “Las Dos Caras del Patroncito”, Autor Luis Valdez, con Colectivo Colartes (Morelos), Dirección Manuel Galván; “Coyolim… Las aventuras de un niño Yoreme”, Autor y director A. López, con Delta Teatro (Sinaloa); Grupo de música “Son Yaocuicatl” (Morelos); “Paso del Viento”, Autor S. Velazco, Director Manuel Maciel con el Grupo La Gruta (Guerrero); Centro Cultural La Cerería a partir de las 18:00 horas, Tlayacapan Morelos, entrada gratuita.

MARCHA 420 Legalización. Segunda marcha consecutiva para exigir. La pronta legalización de la marihuana, con el lema: “Contra el narcotraficantes cultivemos nuestros derechos” jueves 20 de abril de El Calvario al centro de la ciudad a las 14:00 horas.

EXPO-VENTA "Mujeres emprendedoras": artesanías, pintura textil, repostería, madera country, joyería, huaraches, bolsas, y más, en el parque alameda “Luis Donaldo Colosio”, 21, 22 y 23 de abril de 9:00 a 18:00 horas.

TEMAZCAL de LUNA NUEVA en Ollin Siete, mixto (hombres y mujeres) miércoles 26 de abril a las 18:00 horas, informes en O7 espacio de sanación y aprendizaje, costo $250 por persona calle Pedro de Alvarado 131, colonia Lomas de Cortés, teléfonos 3115149 y 044777-1914911.

"LIBRO DE ARTISTA", taller coordinado por la Maestra María Eugenia Núñez Delgado, martes 25 de abril de 10:00 a 12:00 horas y miércoles 26 de abril de 13:00 a 15:00 horas; objetivo: en este taller, se aprenderán las nociones esenciales para la elaboración del Libro de Artista, así como el uso de los materiales y herramientas propias de las distintas fases de su elaboración. Se trabajará de forma práctica, experimentando a través del libro como un medio expresivo, plástico y literario. Se realizarán distintos tipos de Libros de Artista en formatos alternativos, no sólo de forma, sino de lectura, pues los Libros de Artista, debido a su carácter de obra conceptual provocativa y no tradicional, permiten una gran versatilidad en el uso de materiales y, en virtud de su construcción compleja, fomentan la intertextualidad y la experimentación multimedia; consulta el programa de la Segunda Feria del Libro UAEM 2017 en http://feriadellibrouaem.org/.

