Redacción | Alejandro Cruz Solano

2017-04-18

Tenía razón Touraine, el gran pensador francés cuando se refería a la democracia diciendo que ésta no sólo tiene que ver con las garantías institucionales, sino con la lucha por la libertad del hombre frente a la lógica dominadora de los sistemas. Y me parece que el país va para allá; el sistema político actual está obsoleto, ninguna duda al respecto existe. El problema en mi perspectiva es que, no tenemos que esperar un cambio, hay mucha expectativa a un cambio con AMLO, me parece que es un trampa, AMLO representa un liderazgo donde se ponen expectativas y esperanzas de un México agobiado por la corrupción institucional, por el deterioro de la calidad de vida, por la pérdida del patrimonio de los mexicanos, entre otros malestares que ya sabemos; muchos mexicanos empiezan a creer en un cambio, pero a mí me parece que esa expectativa la tenemos que hacer nosotros como sociedad civil organizada, percibo que el sistema está inamovible en su lógica interna; ¿No será lo mismo si AMLO gana? El anuncio de un cambio verdadero no se va a dar (no hay razones para que se dé) lo que sí puede suceder es una modificación a la política y a la gobernabilidad. Quiero señalar dos problemas fundamentales en estos dos aspectos. El primer problema, es que cada vez hay un desencuentro profundo entre los políticos y sus gobernados, la tendencia de los políticos es armar su agenda situados alrededor de los intereses de grupos (vistos en todos los partidos políticos) y sin ningún rumbo o proyecto. El segundo problema es que, toda gobernabilidad requiere un liderazgo con visión, legítimo y capaz de resolver conflictos. Ninguna de estas tres cualidades tenemos en nuestros gobiernos ni en los líderes de los partidos. La ingobernabilidad tal como la vivimos en algunos estados y en el país tiene que ver con estos dos factores, el desencuentro con la amplia audiencia ciudadana y la ausencia de liderazgo. Pero ¿qué significa cada uno de estos? En primer lugar hablemos de la gobernabilidad. Entendemos a ésta no tanto a los atributos de un gobierno, sino a su capacidad para enfrentar los retos y las oportunidades específicos que se nos plantean. La gobernabilidad es la capacidad de un gobierno para saber mantener un equilibrio y una sana relación entre el sistema institucional, las capacidades de los actores políticos, económicos y sociales y finalmente la capacidad transformacional de los liderazgos. Muchos aspiramos a mejores gobiernos, en efecto, las elecciones presidenciales son trascendentes no sólo por sus candidatos, sino por el proyecto de nación, la decisión en las urnas son cruciales, son decisorias sobre a quién hemos de legitimar nuestros destinos en lo económico, en lo político y en lo social, así como en otros aspectos que por no mencionarse no resultan relevantes. Por eso, hablar de la gobernabilidad no es tanto preocuparse por tener un buen gobierno aunque esto esté incluido, la gobernabilidad es crear valor no sólo en el sentido de la satisfacción individual -materialmente hablando-, sino en la forma en cómo se establecerá la nueva arquitectura social en la que los individuos y grupos buscaran su utilidad. Por eso la gobernabilidad requiere de estrategias de creación de capacidades para movilizar y orientar a la sociedad a una nueva cultura política del cual se desprendan las acciones en que esta pueda enfrentar los retos de manera colectiva. En este sentido, el cambio, implica una nueva arquitectura social, una nueva cultura política que nos lleve a modificar patrones culturales arraigados en una sociedad de masas acostumbrada a estirar la mano y sólo acordarse de que cada seis años hay que ir a votar, no veo salida si no nos atrevemos a iniciar desde el ámbito micro-regional, quizá muchos ya lo estén haciendo o lo estemos haciendo, aunque esto no va a consolidarse en poco tiempo, pero allí está la semilla para hacerlo.