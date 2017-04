Local

Gerardo Suarez

2017-04-17

-Uno que verdaderamente quiera al estado para que éste vuelva a resurgir, opinó el fundador de MORENA

Al opinar sobre el proceso electoral que se avecina en la entidad, el fundador de MORENA y empresario automotriz, Raúl Iragorri Montoya, dijo que Morelos requiere en primer lugar de un candidato a gobernador con una honestidad profunda, que verdaderamente quiera al estado para que éste vuelva a resurgir.

Sobre la actual administración dijo que es casi seguro que la esperanza de los morelenses y que se ve como una lucecita tenue el último momento de Graco Ramírez en Morelos, ya que cuando éste y su familia se retiren, la entidad va a volver a florecer, porque quienes, subrayó, han perjudicado profundamente al estado en todos los sentidos (económico, cultural, político, etc.) han sido el tabasqueño y su parentela, “cuando él se vaya, vamos a volver a respirar oxígeno puro, ahorita se respira oxigeno viciado”.

Así pues, abundó Iragorri Montoya, se requiere en primer lugar una honestidad profunda del que vaya a ser gobernador de Morelos, que confió sea el que vaya a lanzar MORENA.

Dijo que no rigurosamente el candidato deba ser morelense, puede inclusive no ser de aquí, pero que camine con toda honestidad que no pida mochadas del 20 o 25% a empresas que quieran venirse a instalar a Morelos, eso las ahuyenta como está sucediendo en la actualidad.

Quien sea gobernador deberá darle trabajo dentro de la obra pública a las constructoras establecidas en el estado y no traer constructores de fuera; ejemplos, dijo, pueden parecer simplistas, pero son efectivos para el verdadero desarrollo del estado.

Además de que los insumos de todo tipo que requiera el gobierno estatal se consuman aquí en Morelos, debido hay que suficientes industrias que pueden proveer; que se compren aquí y que se dinamice la economía utilizando los recursos económicos de la propia entidad, en ese momento el estado será distinto a lo que es ahora, finalizó el empresario automotriz.