Erick A. Juarez |

2017-04-17

-Pese a que se presentaron pruebas, la Fiscalía ha dado “carpetazo” a indagaciones

Pese a que la mayoría de los 33 alcaldes de Morelos han incurrido en desvío de recursos, autoridades de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) dieron a conocer que a la fecha se ha “detenido” la investigación que se le sigue al ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, por presunto desvío millonario de recursos en agravio a las arcas municipales.

En este sentido, el auditor general, José Vicente Loredo Méndez, aseguró que en su momento la dependencia a su cargo denunció y alertó a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre todas las irregularidades en las que incurrió el ex edil Manuel Martínez Garrigós y a su entonces secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Loredo Méndez aseveró que a pesar de que en el periodo del entonces alcalde, Jorge Morales Barud presentó ante la FGE la denuncia con pruebas y testimoniales sobre el desfalco millonario, la Fiscalía General sólo ha dado “carpetazo” a las indagaciones, pese a que el hoy edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ratificó la demanda.

“Con nosotros la demanda no ha avanzado mucho porque se la ha pasado amparándose de todo, una notificación, en todo, pero la Fiscalía General tiene su investigación independiente y no sé en qué haya quedado; nosotros hemos presentado la denuncia y de las denuncias que presentó Morales Barud se surtieron de los datos que nosotros presentamos, así como también Cuauhtémoc Blanco también ratificó la denuncia (…) Pero ahí hay que ver por qué no han avanzado las indagaciones con Javier Pérez Durón, aquí ya no se puede hacer nada, porque está detenida la investigación”, declaró.

Antecedente

En septiembre del 2015, los diputados del Congreso local rechazaron integrar una Comisión Legislativa que se encargara de investigar el desvío de recursos de mil 200 millones de pesos del ayuntamiento de Cuernavaca en el periodo del 2009 al 2012, ya que las denuncias penales presentadas están congeladas.

Las acusaciones involucran de manera directa al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós y a su entonces secretario del Ayuntamiento, Rodrigo Gayosso Cepeda, actual dirigente estatal del PRD.