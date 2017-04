Brevi@rio... - La investigación del homicidio del empresario

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-04-17

La ausencia de credibilidad en las instituciones, un mal manejo hasta ahora del proceso de investigación, las especulaciones e incluso las declaraciones de las autoridades del gobierno del estado, según los expertos, es lo que por ahora hace que haya más dudas que certezas en el caso del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano.

De la investigación y una audiencia singular donde el presunto homicida José ’N’ alude una probable responsabilidad del alcalde capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la cual divide comentarios y opiniones en pro y en contra, luego de que fuera de dicho proceso decidió a priori iniciar una campaña mediática advirtiendo que “dolosamente” sería involucrado por sus enemigos políticos en el gobierno del estado; en realidad sólo ha abierto más suspicacias sobre un proceso judicial en el que no pocos se fían por varias razones, entre ellas las de una probable parcialidad o sesgo en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuyo titular, Javier Pérez Durón, guarda parentesco con el gobernador Graco Ramírez, a quien el propio edil señala como su principal detractor y “el mayor interesado en perjudicarlo”.

Para quienes dudan de que el edil y sus colaboradores tengan en realidad algo que ver con este crimen, otra de las razones que esgrimen son las declaraciones del secretario de Gobierno, Matías Quiroz, el mismo día 6 de abril, donde señala que la Feria de la Primavera es motivo de disputa de “grupos del crimen organizado” y donde también sugiere una participación de las autoridades municipales. Más aún, están también declaraciones del propio mandatario Graco Ramírez, de gira por los Estados Unidos, donde advirtió como probable causal de la muerte del joven empresario, el estar presuntamente involucrado con el crimen organizado; ambas, según el padre del occiso, Jesús García Rodríguez, afirmaciones temerarias sin sustento, retando a ambos a probarlo.

En esta tesitura, más allá incluso de lo que se conoce sobre la carpeta de investigación y lo que el Juez ha determinado hasta ahora, sobre el caso del homicidio del joven empresario existe más información producto del manejo mediático que autoridades del gobierno del estado, el alcalde de Cuernavaca y su abogado, así como otros actores políticos han vertido, entre los que destacan aquellos que aluden a un manoseo o mal manejo del “debido proceso” y piden que sea la Procuraduría General de la República la que atraiga la investigación, nada descabellado dados los antecedentes de confrontación y la rivalidad política evidente que existe entre el gobierno del estado y el gobierno de Cuernavaca, veremos…

BREVES: Tras la renuncia de la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, hoy estaría tomando su lugar el diputado aliancista Francisco Santillán Arredondo, quien a una semana de que se conoció este enroque en el gabinete estatal ha permanecido hermético sobre el tema. Santillán es uno de los legisladores que con experiencia ha sido un buen operador político en el Congreso local, sin embargo ha sido señalado también por aprovechar sus habilidades sumando al control del Legislativo desde el Ejecutivo. Este diputado también ha tenido serias diferencias con la dirigencia estatal de su partido en Morelos por lo que se especula que su incorporación al gabinete del gobierno perredista de Graco Ramírez significa al mismo tiempo su ruptura con Nueva Alianza, partido que fundó en el estado en el 2005… REDES SOCIALES: La detención primero de Tomás Yarrington y luego de Javier Duarte, ex gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, respectivamente, ha causado furor en las redes con una condena generalizada y la exigencia de que sean castigados con dureza, pero sobre todo, de que devuelvan al erario lo que se robaron de las arcas de sus respectivos gobiernos. En ambos casos, estos gobernadores están vinculados con el crimen organizado, acusados de delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, y uno de los grandes debates entre los cibernautas es sobre la conveniencia de que sean extraditados a Estados Unidos y no a México, pues allá no hay riesgo de que se fuguen y enfrentarían penas mucho mayores que aquí; ¡óraleeee!

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Angel Provisor