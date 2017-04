Águila o Sol - Atolito con el dedo

Opinión

| Lic. Carlos De La Rosa Segura

2017-04-17

Durante muchos años había venido siendo casi casi, una política de Estado perfectamente estructurada y funcional, y desde luego los habitantes del país, habidos de cambios reales y no de sólo promesas fallidas, seguíamos cayendo en el garlito y aceptando como paliativo el ATOLE CON EL DEDO, yo creo y ojalá coincidan con quien esto escribe, que esa etapa ha quedado superada, que tanto las viejas y ahora nuevas generaciones, hemos aprendido de la experiencia vivida, y fallida desde luego, que a través de manipuleo de la información, distractores en momentos hasta violentos, han pretendido influenciar la opinión pública, y en su caso la toma de decisiones, nos encontramos a tres meses de distancia de demostrar QUE TANTO HEMOS APRENDIDO DE ESAS EXPERIENCIAS, principalmente en el Estado de México, ha iniciado el movimiento político que habrá de marcar la diferencia de lo que los mexicanos queremos a partir de hoy, y para las futuras generaciones, con un electorado de, más menos 11 MILLONES de votantes, si bien es cierto para algunos será sólo una elección más, para la mayoría significa un referente de lo que podría resultar en las elecciones del 2018, diremos y con razón 11 millones no son México, pero políticamente hablando el Estado de México ha sido un bastión importante del PRI, un área de influencia electoral importante que no ha perdido hasta hoy, no obstante que ya durante dos sexenios perdieron la Presidencia de la República, el haber llegado de nuevo e impulsada por los grupos de poder del Estado de México, representaría el principio del fin del PRI, como hoy es el fin ya del PRD, ante los resultados que se tendrán parte en estos meses y como piedra de toque en el 2018. Hoy vemos el tamaño del miedo del partido en el poder, cuando desde el presidente Peña, La Primera Dama y de ahí para abajo, como si nadie se diera cuenta, a su más viejo estilo empiezan a querer comprar conciencias y por ende el voto de los mexiquenses, despensas, utilitarios es lo menos que reparten, electrodomésticos, materiales para construcción, pies de casa, etc. Y dijeran las redes sociales y medios, ¿Y LA FEPADE?, bien gracias, muchos millones cuesta también el contar y mantener esas instancias, muchos otros más, que la población adquiera credibilidad de sus acciones, y no basta más que llegar a los momentos de la verdad, para por desgracias saber de qué están hechas y a quién realmente sirven, y pues así no hay democracia que valga, y bueno hablábamos de los distractores, hoy resulta que cual paladines de la justicia, luchadores anticorrupción, nos pretenden ya no dar ATOLE CON EL DEDO, esto rebasaría cualquier expectativa de engaño o falsa esperanza, yo diría que, SE LES VOLTEÓ EL CHIRRIÓN POR EL PALITO, y es que juzgue usted, el hecho de haber permitido, y seguirlo haciendo, que personajes denominados por el propio Presidente Peña, como los integrantes del NUEVO PRI, hayan y sigan saqueando al país de una manera cínica, burda y abierta a la luz y con conocimiento de todos, ya es por demás insultante, imperdonable y digna de castigo ejemplar, situación que dicha sea de paso se le está permitiendo al PRD Y PAN también, sin que se vea que se tenga intención de actuar en consecuencia, pero bueno, ahora pretender que se les compre como una acción heroica la detención de quienes saquearon al país, ¡por favorrrrrrrrr!, esa, y más era y es su responsabilidad, primero no haberlo permitido y ya hecho esto, lo menos que deben y pueden hacer es detener, castigar a los responsables y desde luego recuperar lo robado, dijeran las redes sociales, ¿ROBAN, MIENTEN Y PIDEN PERDON?, que no vengan ahora a pretender que esas acciones tendrían que ser dignas de reconocimiento, y muchos menos ser tomadas como signo de recuperación de credibilidad, en un partido por demás desacreditado, corrupto, falso, y así podríamos seguir con las descalificaciones y creo terminaríamos con este espacio, Y DICHO SEA DE PASO, LOS DEMÁS PARTIDOS NO PORQUE NO LOS CITE, CANTAN MAL LAS RANCHERAS, ¡QUE CONSTE!, pero como citaba al inicio, ¡ya BASTA DE ATOLE CON EL DEDO!, ya fue más que suficiente que la población sigamos sin entender, el futuro, y ahora es más serio que nunca si tomamos en cuenta la situación Global está en nuestras manos, lo decía desde el año 2000, ya vimos que si se participa, consciente y responsablemente, sí se pueden generar los cambios; no permitamos ya más burlas, no dejemos que por una despensa, que si acaso durará una semana, materiales que si bien durarán un poco más no habrán de resolver el futuro próximo, dinero o lo que sea que ofrezcan, comprometamos ya más tiempo lo que por derecho nos corresponde: una mejor vida, un mejor futuro, y tal pareciera que ya mañana tendríamos que participar, y no, no es así, pero si desde hoy no iniciamos a generar esa conciencia, a permear ese deseo de que las cosas, a generar los movimientos sociales que ello requiere, el tiempo se viene encima y cuando queramos actuar tal vez ya sea tarde, mi humilde opinión, y la comparto con ustedes, y no perdamos de vista, que Morelos y Cuernavaca, están que arden, y que es por aquí por donde debemos iniciar; la casa se cae y si no hacemos lo propio, los lamentos después ni de consuelo habrán de servir. Hasta la próxima.

corpmor186@yahoo.com Carlos de la Rosa (Facebook)