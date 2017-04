Local

| Monseñor Ramón Castro Castro

2017-04-17

DOMINGO DE RESURRECIÓN .

INTRODUCCIÓN . Hermanos, seguimos celebrando la alegría y el gozo inmenso de la Vigilia Pascual: ¡Ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua 2017! ¡El Señor ha pasado de la muerte a la vida! ¡Aleluya!. Hoy, hermanos, con la Resurrección de Cristo, este día nos trae una gran alegría: el día eterno que estamos llamados a disfrutar todos. Estamos alegres porque, la victoria de Cristo, nos trae una forma nueva a la hora de entender y comprender el mundo, las personas, la vida, el amor, la justicia, etc. Para vivir esta realidad, como el discípulo, hemos de aventurarnos y asomarnos al sepulcro. Es decir; si tenemos ojos para tantas cosas del mundo, ¡cómo no los vamos a tener para asombrarnos ante el acontecimiento de la Pascua de Resurrección! ¿Qué existe el dolor? ¿Qué nos sacuden sucesos que enturbian nuestra felicidad? ¿Qué no todo marcha bien? ¡Por supuesto! Pero, la Resurrección de Cristo, nos da la fuerza necesaria para dar luz a esas situaciones. La Resurrección de Cristo no nos resuelve de un plumazo todo aquello que atenta a nuestro bienestar, pero nos sitúa por encima para que seamos capaces de enfrentarnos y darle solución.

1. - DIOS HA CREADO AL HOMBRE PARA LA VIDA INACABABLE . Existe un tabú del que casi nadie se atreve hablar: la muerte. Porque sólo hablar de él nos transforma en seres reprimidos. Se habla de apresurar la muerte, mediante la eutanasia, de aquellos que son “inútiles”. Se les pone cuanto antes bajo la pesada losa del tabú de la muerte, sin librarles de él. Sólo ha habido un hombre en la Historia que se ha atrevido a hablar contra el tabú de la muerte. Es aquel que se ha llamado a sí mismo: Verdad y Vida, Resurrección y Vida. El que ha prometido Vida Eterna al que cree en Él . Él es el único que nos puede prometer que esta vida nos conducirá, a través de la muerte, a otra Vida Inacabable . Él mismo pasó por esa experiencia. A lo largo del Viernes Santo todo se va oscureciendo. Va perdiendo luz y vida:—Desaparece el flash de los milagros. —Desaparecen los gritos alegres de los que proclamaban Hijo de David.—Con los tormentos, la humanidad de Jesús va perdiendo colorido. —Los soldados oscurecen sus ojos vendándolos con un trapo.—En el Calvario el sol se oscurece.—Y llegan las tinieblas definitivas a la oscuridad de un sepulcro abierto en piedra. Cerrado como una losa y sellado. Jesús a la muerte la pasa y la vence. No nos enseña a morir dignamente, sino a convertir esa misma muerte en un paso entre dos vidas. Un puente que une la orilla de la vida mortal con la vida eterna. Al transformar esa muerte en el mero traqueteo del tren cuando entra en agujas de la estación eterna y definitiva de esa tierra nueva que no acaba. Una muerte que simboliza la transformación del grano de trigo en una maravillosa cosecha. Transformación de un gusano de seda en una maravillosa mariposa llena de vida . Por eso, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?—No es en el sepulcro.—No es en la oscuridad.—No es en la tristeza.—en caras largas.—No es todo lo que paraliza al hombre donde el Señor Dios está……… DIOS NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS. Este es el mensaje de la Resurrección: en la muerte hay vida:—Como en la muerte de la semilla está la fecundidad de una planta. —Como la explosión de una estrella en el espacio produce luz para millones de años. Tanto en la muerte de Jesús, como en la nuestra, hay una explosión de vitalidad que tiende al infinito.

2.- EN ESTE DÍA DE PASCUA DAMOS GRACIAS A DIOS POR TRES COSAS FUNDAMENTALMENTE : Primero : porque su Resurrección es motivo de esperanza. Porque el horizonte de nuestra existencia, con la claridad de la Pascua, se hace más risueño, creativo, emprendedor y –sobre todo- invitados a disfrutar lo que Jesús para nosotros conquista: la vida de Dios. Segundo : su Resurrección es una razón para cambiar en aquello que haga falta. La cuaresma, entre otras cosas, pretendía generar en nosotros un cambio y a mejor. ¿Lo hemos conseguido? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Nuestra relación con los demás? ¿Nuestra vida personal? A la luz de la Pascua, queridos amigos, se ve más necesario que nunca un cambio de actitudes y de forma de ser. A Pascua reluciente, vida resplandeciente. Ojalá alejemos de nosotros aquello que nos impide ser “pascuas” nuevas. Es decir; pasos convencidos, abiertos, generosos, comprensivos, perdonadores, orantes, etc. Tercero : su Resurrección nos empuja a dar testimonio de su presencia real y misteriosa. No nos podemos quedar enganchados a la cruz, ni entre sollozos, recogidos en el sepulcro. Nuestra vivencia de la Pascua nos hace saltar de alegría y, sobre todo, conscientes de una gran misión y de un gran pregón: ¡Ha resucitado! Desde luego, un cristianismo de segunda, temeroso, vergonzante y tímido no es el fruto de la Pascua.

El abrir los ojos y contemplar el sepulcro vacío implica, además, llenar el corazón de la presencia de Cristo Resucitado. ¿Seremos capaces de transmitir la gran verdad de nuestra fe en todos nuestros ambientes? Hoy, en millones de campanarios, voltearán enloquecidas las campanas que anuncian la Resurrección de Aquel que es su Señor. ¿Voltearán nuestras gargantas? ¿Sonarán nuestras voces? ¿Expresarán nuestros cantos el meollo y el núcleo de nuestra fe cristiana? Sí, hermanos, es el momento de acabar de hacer preguntas. Lo que hemos visto y oído en estos días de la Semana Santa ha acabado en un final feliz. Y, en ese final, vemos que la muerte ya no es el final del camino. Y que, por lo tanto, en ese “no final” Jesús nos ha metido a todos nosotros para que tengamos vida y en abundancia.

A MODO DE CONCLUSIÓN . Nos pasamos la vida aspirando a tener un poco más de dinero, una mejor vivienda, un mejor carro... Sí, claro, también deseamos los bienes de arriba, pero no parece que tengamos muchaprisa en conseguirlos. Y, sin embargo, los bienes de arriba son los valores del espíritu, los que nos hacen verdaderamente más humanos y más cristianos . Es cierto que tenemos la obligación de ocuparnos de los bienes de la tierra, pero debemoshacerlo procurando que estos bienes de la tierra estén siempre subordinados y al servicio de los valores del espíritu. Podemos vivir humana y cristianamente bien con algunos bienes terrenos menos, pero no podemos ser buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús de Nazaret, si no damos preferencia a los valores del espíritu, frente a los bienes de la tierra.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

¡Ánimo!