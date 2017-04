Justicia

Pancho Rendón

2017-04-17

Las autoridades sólo señalan, pero no actúan

Es una vergüenza para los morelenses que se anuncie que los grupos delincuenciales están presentes desde hace varios años, hacen y deshacen, ante la indiferencia del Estado, quien sólo se concreta a señalar, pero no a actuar.

Ahora bien, eso es por un lado, pero por otro, en caso de no ser ciertas las aseveraciones como de calificar de manera irresponsable criminales a empresarios, a gente de probidad y a ciudadanos, deja mucho qué desear porque hunden los dedos sobre las heridas sangrantes y borran las lágrimas de los que lloran por sus muertos.

En el caso del empresario Juan Manuel García Bejarano, asesinado durante la cabalgata que daba inicio a la Feria Cuernavaca, la agresión se cometió frente a donde se ubican las cámaras de seguridad del mentado C-5 y, ¿qué creen? Pues que no existen tales cámaras, según dicen, pero tampoco funciona el tal C-5 o, hay complot para ocultar las grabaciones en torno a tan lamentable agresión.

El artero crimen se cometió ante los ojos de la policía montada que nada hizo por evitarlo, estratégicamente sólo “marchaba” con la caravana como si fueran parte de ellos y por poco se les “pela” el criminal, sólo que un civil en motocicleta lo interceptó, derribó y fue como la gente del caído lo sometió y ya fue cuando los policías se hicieron cargo del gatillero.

“Viene de Guadalajara, a donde vive un familiar del cantante echado de Morelos por el lavadero de dinero que hacía con organizar la Feria de Cuernavaca”, fue la versión difundida por la autoridad. Entonces la pregunta: Sí lo saben, ¿por qué no actúan?

Que fue el Cuau y un “güero español”, dice el detenido y, es de adivinar quiénes son los enemigos del poder. El alcalde de Cuernavaca y uno de sus asesores, pero creo que al ahora detenido se quedó corto y le faltó señalar al Obispo, al Rector, a Dagoberto Rivera y a Gerardo Chávez de Ita para completar la depredación.

Con esta acusación, de un plumazo se borrarían todos los detractores del poder y se confinarían en la cárcel a esta gente, tal y como si estuviéramos en Venezuela.

La bronca ya está y viene lo bueno. El padre del empresario asesinado no se quedará con los brazos cruzados siendo crucificado como delincuente y además responsable de la muerte de su hijo, calificado como partícipe en el “lavado de dinero”, porque estas gravísimas acusaciones las tendrá que probar quien las dijo y si no lo hace, entonces estaría en juego su fuero, porque lo que se dijo no es cualquier cosa, es muy delicado.

La otra, acusar al alcalde y al español de asesinos intelectuales también es muy grave, pero le faltó culpar al Temo de: Aventar la Bomba en Afganistán, de echar gas venenoso en Siria y de poner a “Donal Trón” como presidente en USA.

Claro está, en Morelos, en esta administración, cualquier crítico del régimen puede ser acusado por delitos muy graves, porque corre el riesgo de caer en la “mafia de los tres poderes” y no se la van acabar.