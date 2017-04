Justicia

Vinculan a proceso a ex policías detenidos en la CDMX con 9 mdp

Redacción |

2017-04-17

Luego de la audiencia inicial y de vinculación a proceso en la que el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de la CDMX, acreditó que el pasado 11 de abril, elementos de la Policía Preventiva detuvieron a Abelardo “N”, ex policía auxiliar y a Rey Adolfo “N”, ex policía de Temixco, en calles de la colonia Polanco, porque no traían el cinturón de seguridad; quienes se desplazaban a bordo de un auto y en cuya cajuela transportaban más de 9 millones de pesos en efectivo.

Al momento de hacer la revisión del automóvil, los policías capitalinos encontraron que en la cajuela había una maleta y un portafolio y, al revisar su interior, encontraron tres millones 421 mil 400 pesos, así como 303 mil 425 dólares y cinco mil 180 euros, por lo que se procedió a su detención y presentación ante el Ministerio Público.

Durante la audiencia, los imputados se negaron a hacer el uso de la palabra, por lo que el Ministerio Público solicitó al Juez que se les vinculara a proceso penal.

El Juez determinó que había indicios razonables para establecer la dudosa procedencia del dinero porque un ex policía como Rey Adolfo “N” no tiene un sueldo oneroso como para poseer esa cantidad de dinero.

Agregó que, al momento de negarse a dar información sobre la procedencia del dinero, los imputados pretenden realizar una conducta de ocultamiento, lo que da motivos a que se les vincule a proceso penal.

El Ministerio Público solicitó, como medida cautelar, la prisión preventiva necesaria y fue aceptada.

Cabe mencionar que tras la detención de Rey Adolfo “N” salió a relucir que éste fungió hasta el año 2014 como colaborador del ex Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, Aarón Josué Ramos Miranda, quien al ser exhibido por "Anonymus", tuvo que renunciar a su cargo, pues se le señaló que tenía como "colaborador a un sicario", ya que a Rey Adolfo “N” se le identificó como hermano de Francisco Jerónimo Terán Estrada alias "El Panchito", sicario del cartel de Sinaloa, de quien la PGR en el año 2010 informó que el Juzgado Segundo de procesos federales en Matamoros Tamaulipas dictó auto de formal prisión en contra del "Panchito" y dos sujetos más por delitos de delincuencia organizada y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por otra parte, en el caso del presunto Policía de Temixco, Rey Adolfo, se sabe que en mayo del 2012, fue detenido por Policías del Estado de Puebla, cuando viajaba en compañía de dos hombres más en dos camionetas, portando armas calibre .380 y tres chalecos balísticos, pero la PGR los dejó en libertad al haber acreditado que eran empleados de una empresa de seguridad privada.

En medio de todo lo anterior, hasta el momento ninguna autoridad estatal ni municipal, han confirmado o desmentido si Rey Adolfo “N” es un policía en activo del municipio de Temixco como se afirma en medios nacionales o si fungió como tal en administraciones pasadas.