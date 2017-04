Local

2017-04-08

-Grupos parlamentarios trabajarán para construir una reforma integral, anticipó





Ayer, en sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política, encabezada por el diputado Edwin Brito Brito, sus integrantes acordaron trabajar a marchas forzadas con los distintos grupos parlamentarios para tener listo el paquete de reformas que den vida a una Ley de Participación Ciudadana, misma que cumpla con cada una de las disposiciones jurídicas y las demandas de la población.

“Del 17 al 21 de abril se vence el plazo para que los 33 Ayuntamientos o la mayoría de estos se pronuncien a favor o en contra, de lo contario, aplique la afirmativa ficta, respecto a las reformas constitucionales en materia político-electoral; una vez aprobada el Congreso local procede a hacer la Declaratoria y con ello la prontitud de tener listas las leyes secundarias”, explicó el diputado Edwin Brito Brito.

Reconoció que “existe la propuesta de llevar a cabo mesas de trabajo en regiones del estado para que la ciudadanía participe de estas, sin embargo, tiene que ser un trabajo a marchas forzadas para que antes de que concluya este periodo ordinario, es decir el 15 de julio, se tenga ya una Ley de Participación integral”.

En el marco de su exposición, el presidente de la Comisión legislativa explicó que las leyes secundarias tienen que estar apegadas al marco constitucional federal, pero también que cumplan con las demandas de la ciudadanía.

“Los mecanismos de participación ciudadana quedarán resguardados en esta nueva Ley, figuras como Plebiscito, Referéndum, Iniciativa popular y Rendición de Cuentas, no desaparecen, al contrario, el compromiso es fortalecerlos y de verdad hacerlos operantes. La ciudadanía ya no puede seguir esperando en poder aplicar los mecanismos, es una demandad no sólo añeja sino hasta insultante para quienes por años han luchado en estos temas”, enfatizó.

Edwin Brito, puntualizó que en el tema de Revocación de Mandato “desaparece como figura de participación porque de acuerdo a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), existe una duplicidad de figuras al quedar de manifiesto el juicio político, no obstante, retomando las palabras de la diputada Hortencia Figueroa Peralta, se tendrá que hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que se pronuncie respecto a la iniciativa que enviamos para reformar esta parte desde el orden federal”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre los tiempos legales el diputado señaló que “tanto las reformas constitucionales en materia electoral como las de participación ciudadana, están siendo aprobadas en tiempo y con la plena facultad legal del Congreso, sin embargo, temas como la redistritación se tendrá que valorar su materialización con el Instituto Nacional Electoral (INE), que sería el encargado de llevarlo a cabo”, concluyó.