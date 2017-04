Local

| Jorge Robles Salazar

2017-04-08

-Hay solvencia para pagar sueldos del personal de confianza y de sindicatos, dijo





Cuautla, Mor.- “Cuautla no está colapsada, ustedes hoy vieron salir a trabajar a los camiones recolectores de basura, a los elementos de Seguridad Pública, hay solvencia económica para pagar los sueldos del personal de confianza y de sindicatos, no es cierto que estamos colapsados, vayan a las áreas todos están trabajando”.

Lo de ayer, fue un acto de solidaridad de los trabajadores de confianza y los sindicalizados, “todos los empleados me han asegurado hoy vamos a seguir, porque Cuautla tiene otra cara, porque somos cuautlenses, porque queremos a Cuautla”, fueron las palabras del Presidente Municipal, Raúl Tadeo Nava, durante la Rueda de Prensa que se realizó este viernes, en la parte baja del Palacio Municipal.

Esta mañana, con el respaldo de Directores y Jefes de Área así como líderes de los Sindicatos del Ayuntamiento de Cuautla, el Mandatario Municipal, Raúl Tadeo Nava, aseguró que Cuautla no está en colapso, que se encuentra en condiciones para pagar en tiempo, el próximo 10 y 12 de Abril al personal de Confianza y a los trabajadores sindicalizados, respectivamente.

En relación a los servicios señaló que, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Auxiliares Viales y demás dependencias de Gobierno están en la mejor disposición de trabajar porque están comprometidos con el proyecto social “que tenemos que es Cuautla, anteponiendo los intereses de todas y todos, a los intereses personales. Trabajando siempre por el bienestar de las de las Familias de Buen Corazón”.

Destacó el Alcalde de Cuautla, que la Capital Histórica de Morelos, no se merece estar endeudada, “no queremos aumentar una deuda en laudos de 200 millones de pesos, al contrario, el personal de confianza está contratado bajo la Ley Federal de Trabajo, los que están aquí cobraron 15 días de aguinaldo, por su parte los trabajadores del sindicato están cumpliendo con su contrato laboral”.

“Siempre hemos sido muy claros, con la gente que quiere a Cuautla y que trabaja por Cuautla”, puntualizó el Edil.

Por último, dijo que “todos estamos aquí para decirle a la gente mala, a esa que quiere desestabilizar, no me dan a mí, le dan al municipio, y que me vaya bien a mi es para ellos algo que no lo pueden creer, véanlo aquí están todos, y aquí está la gente del sindicato, trabajando y todos anteponiendo a Cuautla de los intereses personales” concluyó.