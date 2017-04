Local

2017-04-08

Según el secretario de Administración del Gobierno del estado, Alberto Barona Lavín, afirmó que los ciudadanos de Cuernavaca no pagarán por la limpieza de la Plaza de Armas “Emiliano Zapata”.

Esto, a pesar de la contratación de una empresa privada que cobra 90 mil pesos mensuales por el mantenimiento del zócalo, el funcionario aseguró que es recurso que “sale de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado”.





Después de un recorrido empresarios y comerciantes del Centro Histórico por la Plaza de Armas y el Jardín Juárez, el secretario aseguró que “los ciudadanos no pagarán por esta limpieza”.

“Sin duda los ciudadanos no lo están pagando, porque está saliendo del presupuesto de la Secretaría, sin duda no debiéramos de pagarlo el Gobierno, pero ¿qué hacemos?, ¿qué no se limpie porque el Ayuntamiento no lo quiere hacer?, ¿que se quede sucio?, ¿que la gente no venga?, ¿que no lo disfruten?, ¡no, perdón!, lo que hay que hacer es que la gente disfrute de esta plaza, que la gente venga, porque se llena de familias y ha vuelto a tener vida”, dijo.

Además, cuestionado sobre señalamientos que aseguran que la empresa privada encargada de la limpieza es propiedad de un familiar, Barona Lavín respondió: “Es una falsedad, la empresa está registrada en el registro público y ahí vienen sus socios, es una gran mentira”.

Finalmente, evitó revelar el nombre de la empresa contratada para la limpia de la plancha capitalina, pero aseguró que con la contratación el Gobierno del estado ahorrará un millón 700 mil pesos año, y no generarán jubilaciones al Poder Ejecutivo ni pago de vacaciones al personal contratado.