Observador político - Se desborda la inseguridad en Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-04-08

Tal parece Matías Quiroz Medina ha dejado su cargo de secretario de gobierno convertirse en Ministerio Público, al señalar que “el tipo de personaje y su ejecución, habla de delincuencia organizada”. Ojalá Matías, Graco, Capella y Javier Pérez Durón, mantuvieran esa firmeza en los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en las fosas de Jojutla, donde por cierto, no hay un solo detenido por los muertos que ahí fueron a depositar.

MORELOS, TIRADERO DE CADÁVERES.- Primero fue la cosa clandestina de Tetelcingo en Cuautla, y ahora es la de Jojutla, en esta última donde continuarán los trabajos de la tercera etapa de exhumación tras los 57 hallazgos con un total de 64 cuerpos y muchos de los cuáles no tenían necropsia, otros estaban vestidos, maniatados o sin carpeta de investigación. Pero estas son apenas unas de muchas ilegalidades y delitos que se cometen sin que nada pase en Morelos. Por lo tanto, la tercera etapa de exhumación dará inició el 17 de abril en Jojutla y quizá, en esa zona considerada de alto riesgo encuentren otras fosas clandestinas como la que se presume existe en Chamilpa, lugar donde por los hechos, se ha evidenciado que la delincuencia ha utilizado diversos puntos del estado de Morelos para convertirlo en tiraderos de cadáveres. Los "levantones”, los secuestros, las desapariciones y las personas que son asesinadas pueden estar en esos lugares anónimos que mucha gente sabe que existen al igual que las corporaciones policíacas, pero que no hacen nada, absolutamente nada. Tiene que llegar la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, su rector, Alejandro Vera Jiménez; sus investigadores y muchos académicos para exigir y demandar que se abran esas fosas. Ahora, una vez que se ha detectado que ahí fueron a depositar cadáveres que pudieron haber sido depositados por la delincuencia organizada, por las propias corporaciones policiacas surgen interrogantes que no tendrán respuesta: ¿Por qué no hay detenidos? ¿Quiénes los mataron? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Hay colusión entre las autoridades estatales, corporaciones policiacas y la delincuencia organizada?

Lo sucedido en Cuernavaca con el asesinato del empresario de la feria, avisara grandes y severos problemas, en medio de una crisis de inseguridad, un hartazgo social contra el gobierno de Graco Ramírez, un mandatario que utiliza el dinero del pueblo para sus viajes de placer convertidos en trabajo, ante un dilema por el conflicto que mantiene el Ejecutivo con todos los sectores de la población con excepciones de los poderes Legislativo y Judicial.

Y NUESTROS REPRESENTANTES POPULARES.- Ni los diputados locales ni los presidentes de los partidos dicen o hacen algo para evitar los excesos del mandatario, es triste ver cómo se encuentra Morelos en medio de una crisis de credibilidad hacia los actores políticos. Los presidentes partidistas al igual que los diputados, tal parece están no escuchan, no oyen y no hablan de todo lo que lamentablemente está ocurriendo en el estado. En el sexenio del panista Marca Adame, en la nota roja Morelos trascendió por las personas que colgaron en el puente frente a Galerías; mientras que con Graco, es ya casi una normalidad no sólo que asesinen a personas sino que las destacen, las hagan pedacitos, les quiten la cabeza y los tiren en bolsas negras. Basta checar las noticias de nota roja para darnos cuenta que esta realidad ya nos rebasó, las corporaciones policías han sido superadas en todo por parte de la delincuencia organiza. Casos como el ocurrido contra el empresario de la feria trascienden porque se saben, pero que dicen de los demás delitos que se siguen cometiendo. Sólo como ejemplo, en días pasados, un grupo de encapuchados, armados al estilo Rambo en la Colonia Los Volcanes, trataron de retener a una jovencita a quien confundieron con una persona que acababa de retirar alrededor de 90 mil pesos del banco. Este tipo de casos se cuentan a diario, y lamentablemente no se conocen porque la gente ya no denuncia. Tienen miedo, y con razón, de que puedan estar vinculados con la delincuencia organizada o porque, los revictimizan. El tema de la seguridad a sólo cinco meses para que dé inicio formalmente el proceso electoral, es preocupante, lo triste, lo lamentable, es que diputados, alcaldes, líderes partidistas y no se digan los funcionarios del ramo, se abstienen de declarar y para ellos, todo está bien y las cosas van de la mejor manera en el combate a la delincuencia. ¡Aplausos!

RECUENTO DE DAÑOS.- Graco está enfrentado con el Obispo de la Diócesis, Ramón Castro; con el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; con Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca; con Juan Carlos Martínez Terrazas, de PAN; con abogados, transportistas, empresarios, periodistas, comerciantes, alcaldes, estudiantes, campesinos, organizaciones de la sociedad civil; diputados federales, senadores, perredistas y muchos sectores más. Se va a China y presume logros multimillonarios para el país mientras que Morelos se está desgarrando, se está cayendo a pedazos y se desangra a lo largo y ancho del estado. La desconfianza es total y por eso se reúne con sus alcaldes y diputados del sol azteca encabezados por su hijastro y líder partidista, Rodrigo Gayosso Cepeda… Le ofrecen su respaldo para seguir saqueando al estado, para vender las reservas territoriales, para seguir cobrando el 35% en las obras federales que se hacen y pese a todo, los negocios no dejan de realizarse… ¡Pobre Morelos!

