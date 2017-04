El Tercer Ojo - A propósito del Síndrome de Asperger y de los Trastornos del Espectro Autista (II)

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2017-04-08

Siguiendo con el hilo conductor de nuestras ideas, amables lectores, conviene señalar que Leo Kanner Manifiesta:“Debemos, entonces, asumir que estos niños vinieron al mundo con una inhabilidad innata para establecer un contacto afectivo normal, biológicamente proporcionado, con personas, de la misma forma que otros niños llegaron al mundo con deficiencias físicas innatas o intelectuales”.

Por su parte, Grunya Sukhareva expresaba de manera similar a Kanner:“(…) Estos pacientes vinieron al mundo con un trastorno, que se parece al de los esquizofrénicos, pero con una diferencia esencial. Mientras los esquizofrénicos adultos casi invariablemente declinaron, estos jóvenes extraños a menudo hicieron cambios importantes con el tiempo.”

Lo que recién mostramos nos permite sostener, sin temor a equivocarnos, las tesis de que las Personas con Autismo así nacieron, no se hicieron autistas por razones de descuido materno, o por problemas psicológicos en sus madres. Pero aún más categórico, los TEA o el Síndrome de Aspergerno son, bajo ninguna circunstancia, de origen psicológico; son, eso sí, de origen neurobiológico y, muy probablemente de naturaleza genética.

Desde que se comenzaron a realizar estas descripciones que hemos presentado, un manto de confusión ha cubierto estos síndromes. Por una parte, pese a ser coincidentes las tres descripciones que hemos enunciado, las taxonomías han tendido a diferenciar los TEA del Síndrome de Asperger; mientras que los TEA se han asociado a lo que describió Leo Kanner y otros síndromes (como lo son el Síndrome de Rett o el X frágil), el Síndrome de Asperger se ha separado de éstos por algunos de sus rasgos.

Según Leo Kanner los chicos que describió (once casos) presentaban (todos) serias dificultades en la comunicación, dificultades en las relaciones sociales, aislamiento (soledad) autista, comportamiento ritualista o compulsivo y, algunos no disponen de lenguaje. Por su lado, Hans Asperger coincide con los cuatro primeros puntos de Kanner, pero agrega: (todos) poseen un lenguaje articulado, presenta islotes de capacidad sobresalientes, expresa que es un trastorno de personalidad y sugiere como estrategia de intervención la “Heipädagogischen” Educación Especial.

La cuestión, según puede apreciarse, muestra que las diferencias expuestas, aunque pocas, son verdaderamente significativas; empero, las semejanzas son aún más.

Por estas razones, en nuestro caso consideramos dentro de la categoría Síndromes Autistas tanto a los descritos por Kanner como a los descritos por Asperger y Sukhareva.

Ahora bien, si con lo expuesto a lo largos de estas dos colaboraciones queda claro que 1) EL AUTISMO NO ES UNA ENFERMEDAD NI A DIAGNOSTICAR NI A CURAR, 2) SE NACE CON EL AUTISMO COMO UNA CONDICIÓN PECULIAR DE ALGUNAS PERSONAS, 3) NO ES DE ORIGEN PSICOLÓGICO, 4) NO RESULTA DE ERRORES DE CRIANZA O PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DE LOS PADRES, 5) NO ES UNA PERSONA ANORMAL, 6) NO ES CONTAGIOSO; luego entonces, 1) NO SE “CURA” CON MEDICAMENTOS, 2) NO REQUIERE PSICOTERAPIAS, 3) NO SE DEJA DE POSEER UN SÍNDROME AUTISTA, 4) REQUIERE, COMO CUALQUIER OTRO SER HUMANO, DE EDUCACIÓN QUE FAVOREZCA SU DESARROLLO, 5) A PESAR DE LA CONDICIÓN, SIGUE UN DESARROLLO PSICOLÓGICO, CULTURAL Y PERSONAL, 6) EN LUGAR DE SER OBJETO DE EXCLUSIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN, DEBE SER INCLUIDO, ACEPTADO Y APOYADO EN SU DESARROLLO.

Bajo la égida de estas premisas, la UAEM instauró el Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personascon Autismo, en el año 2002, con el propósito de realizar actividades de Diagnóstico, Intervención Psicopedagógica e investigación en el tema de Autismo; asimismo, este Programa es una herramienta de formación –mediante prácticas educativas y servicio social— de los estudiantes que cursan la carrera de Lic. En Psicología.

Amables lectores, si desean saber más sobre autismo, visiten la siguiente liga: http://www.uaem.mx/vida-universitaria/programa-universitario-para-la-inclusion-educativa-y-atencion-a-la-diversidad/

Para obtener más información sobre el Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas con Autismo comuníquese a: programa.autismo@gmail.com, o llame al (777) 3 29 79 70 Ext. 3723, con el Psic. Jesús Cruz Suárez.